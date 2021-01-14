Кинопрокатчики просят власти разрешить открытие кинотеатров в Молдове. По их словам, индустрия терпит значительные убытки, а в работе кинотеатров и театров, деятельность которых разрешена, нет большой разницы.

"С точки зрения риска заражения вирусом COVID 19 во время проведения культурных мероприятий нет разницы между театральными представлениями, концертами или показом фильма в кинотеатре. Во всех странах мира, одновременно было приостановлено или разрешено проведение мероприятий с присутствием зрителей в театрах и кинотеатрах. Министерство образования, культуры и исследований разработало Руководство о деятельности кинотеатров и направило его на утверждение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Республики Молдова", - рассказал директор кинотеатра "Cineplex" Серджиу Коча.

"Мы согласны с тем, что жизнь имеет приоритет, и надеемся, что наши власти, вводя ограничения, борются с последствиями пандемии. Но прекращение работы кинотеатров не является той мерой, которая предотвратит распространение пандемии, при том что разрешено проведение аналогичных мероприятий. Кинотеатры также являются культурными учреждениями, которым, в свою очередь, необходима поддержка со стороны государственных органов", – отметил Коча.

Предприниматель рассказал, что период пандемии оказался очень болезненным для кинотеатра, которым он управляет – он накопил большие долги и неспособен выплачивать сотрудникам заработную плату. В настоящее время предприниматель ожидает ответа на подданный в адрес властей запрос – разрешить деятельность кинотеатров в тех же условиях, в которых работают театры.

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