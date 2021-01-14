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Общество
В ресторанах и кафе выключат свет в знак протеста
14.01.2021

"Мы хотим работать нормально": представители "ХоРеКа" решили организовать акцию протеста.

"14 и 15 января, в 19:00, мы решили выключить свет в заведениях общепита на две минуты в надежде, что нас увидят, если нас не слышат, - говорится в заявлении, - Наше послание простое: оно идет от лица 50 тысяч семей, для которых "ХоРеКа" - единственный источник дохода. Мы хотим работать нормально".

В Молдове до 15 февраля продлили чрезвычайное положение в области здравоохранения. В это время рестораны, кафе и другие заведения общепита, в том числе на АЗС, в аэропорту и торговых центрах, могут работать только с 7:00 до 22:00.


 
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