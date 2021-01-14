Сиделка из Молдовы обкрадывала пожилых жителей Иерусалима, пострадавших в период Шоа

Суд в Иерусалиме объявил приговор гражданке Молдовы. Женщина работала в Израиле сиделкой по уходу за престарелыми. Ее осудили на 24 месяца тюремного заключения и обязали выплатить денежную компенсацию пострадавшим в 120 тысяч.

Сиделку обвиняют в кражах у семейной пары из Иерусалима, а также в незаконном пребывании в стране.

Женщина призналась в преступлениях, сообщив суду, что работала сиделкой у семейной пары в Иерусалиме, людей, выживших в период Шоа (Холокоста) и ныне нуждающихся в особом уходе. Сиделка дала показания о том, что несколько раз брала из кошелька пенсионера кредитную карту и снимала в банкомате наличные с его счета. За весь период ей удалось снять 114,1 тысячи шекелей. Часть краденых денег женщина перевела своей семье в Молдову. Еще одна попытка снятия денег, суммы в 63,1 тысячи шекелей, не увенчалась успехом.

– Эти преступления являются особенно тяжкими, поскольку жертвами краж стали люди 87 и 90 лет, за которыми подсудимая должна была преданно ухаживать. Разница между сиделкой, молодой крепкой женщиной, и пострадавшими - престарелыми людьми, пережившими Холокост и нуждающимися в особом уходе, огромна. Они во многом зависели от помощи сиделки, но она преступно воспользовалась их немощностью и доверием, присвоив себе огромные суммы денег, - сказано в решении суда.

– Будем надеяться, что приговор послужит сигналом для борьбы с отвратительным явлением обмана престарелых, использованием их слабости и беспомощности для недостойных целей, - отметил представитель прокуратуры.

Подготовил Михаил Генчу