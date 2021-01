Интересное Наталья Гордиенко. Я открываю Little Beatle Для проекта Powered by XY Accelerator была выбрана форма опроса для женщин, которые представляют свои новые проекты в бизнесе. Но у каждого правила бывают исключения. Учитывая, сколько интервью я уже сделал с Натальей Гордиенко, было бы как-то странно спрашивать ее, чем она занимается и какое у нее хобби. Поэтому я решил, в этот раз, отойти от формы опроса и сделать просто короткое интервью о новом проекте Натальи. А проект – резонансный. Я, лично, держу кулаки, чтобы он стартовал из очень эгоистичных побуждений. Вокруг проекта всегда будет много интересного контента для журналистов. Ведь речь идет о…. Впрочем, слово – Наталье. Наташа, привет. Давай без раскачки. Раз ты пришла в XY Accelerator, значит, речь идет о бизнес-проекте, который ты обдумываешь или уже делаешь. Что обдумываешь или что делаешь ты? Заканчиваю работу над концепцией и формированием бюджета очень дерзкого и очень востребованного проекта. Когда я говорю востребованного, я не преувеличиваю. Ты бы знал, сколько родителей обращается ко мне с похожими вопросами – где лучше учить ребенка музыке, где учат вокалу, каких преподавателей я могла бы порекомендовать… Чтобы у нас не получился «рояль в кустах», потому что в заголовке интервью все равно будет сказано, что ты планируешь открытие школы творческого развития, то ломаем интригу и говорим о школе… Такая мечта была у меня давно, ведь я сама прошла весь путь на сцену от A до Z. Мечта создать ОДНУ школу, куда можно привести ребенка и научить его тому, для чего сейчас его приходится возить по всему городу. Чтобы в одном месте были и пение, и танцы, и сценическое мастерство. Для Молдовы этот концепт будет уникальным, у нас такого никогда не было… Если бы был инвестор, как бы ты в одном предложении сформулировала свою идею? В трех предложениях. Это будет школа творческого развития для детей и, одновременно, продюсерский центр. Слоган будет: «Мы сделаем ваших деток звездами». И я бы сразу говорила, что речь идет не только о молдавском рынке, у наших детей огромный потенциал, их таланты надо представлять и на международных конкурсах, необходимые возможности и связи уже накоплены. Название школы есть, или в разработке? Little Beatle. Прикольное название. И задорно, и по-детски, и отсылка к The Beatles, и звучит хорошо. Кстати, на каких языках будет вестись преподавание? Два языка, румынский и русский – сто процентов. Сейчас обдумываю и английский язык. В современном шоу-бизнесе без него на международный рынок не прорвешься. Какие предметы будут преподаваться в Little Beatle? Будет пять направлений и в их поддержку у каждого направления будет свой маскот. Наташа! Чего? Маско.. что? Чувствуется, что у тебя давно не было маленьких детей. Маскоты – это персонажи-талисманы. От английского слова “mascot” – человек, животное или объект, приносящий удачу. У нас будет пять маскотов. Они будут представлять направления “sing”, “dance”, “act”, “play” и “blog-vlog”. Пение и танцы – это понятно. Blog-vlog – тоже понятно, даже попрошусь под видом журналиста на пару занятий, уверен, что и мне будет чему поучиться, неровен час и через год-два придется открывать профиль на Тик-Ток. Но для “act” и “play” нужна расшифровка. Это все, что связано со сценическим мастерством – актерская игра, дикция, и “play” – это то, что связано с игрой на музыкальных инструментах, не только фортепиано и скрипка. Учитывая времена пандемии, важный вопрос, речь идет о «настоящей» школе или это онлайн проект? Конечно, «настоящая» школа. Удаленно удобно проводить совещания. Возможно – взрослым людям учить определенные дисциплины и получать необходимые профессиональные знания. Но детей нельзя научить танцам, вокалу или игре на инструментах по интернету. Конечно, пандемию необходимо учитывать в планах, но я, как и все, надеюсь, что она не будет вечно. А вот тяга детей к творчеству и желание родителей раскрыть их таланты, вот это – вечно, это навсегда. В этой рубрике я всех спрашиваю, какой у них опыт в бизнесе? Почти пять лет я была генеральным директором двух радиостанций в Молдове – «Русского радио» и The One. Точно! Мы же с тобой работали по рекламе! На каком этапе сейчас проект? Доработка концепции и формирование финального бюджета. Планы на 2021 год? Выиграть «Евровидение». Наташа, я про школу :) … Закончить проектный этап и начать его реализацию, работы очень много… Еще один вопрос, который я задаю в рамках рубрики: «Какие проблемы и преимущества у женского предпринимательства в Молдове?» Я могу ответить, что есть проблемы у предпринимательства. Что касается дискриминации меня как женщины, то если бы я столкнулась с ней, я бы это просто так не оставила и повоевала бы по полной программе. Но пока не сталкивалась. Последний вопрос, как тебе помог XY Accelerator? Ускорил и зарядил. Одно знакомство с таким большим количеством амбициозных и умных девчонок, это уже заряд энергии. И удовольствие от сотрудничества с молодыми и умными людьми. Плюс – советы по аспектам бизнес-модели, так что для меня проект оказался очень полезным. Павел ЗИНГАН

Pavelzingan Наш канал в Telegram

Количество просмотров: 119 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости