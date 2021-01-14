Сначала предать страну, а потом желать ее возглавить

И Усатый, и Воронин находятся далеко не в авангарде политической жизни.

Об этом заявил депутат парламента РМ Николай Паскару, комментируя недавние заявления этих обеих фигур касательно собственного желания стать кандидатами в премьер-министры Молдовы.

– У нас есть две сильнейшие партии. Остальные – это обыкновенные сателлиты и проводники Запада. Игорь Додон единственный оказался за народ, и один против всех. Это была тотальная борьба. В истории Молдовы такого еще не было, когда на выборах президента подняли около 300 тысяч диаспоры в Европе. Там партии помогали нашим оппонентам деньгами, а лидеры государства, такие как Ангела Меркель, включили административный ресурс, - заявил Паскару для портала eNews.

Депутат добавил, что наступает время, когда, по законам жанра, на арену выходят клоуны.

– Прорезались амбиции Владимира Воронина и Ренато Усатого. Они захотели возглавить правительство. Хотя, думаю, каждый знает, что их никто не станет продвигать. И они только во сне могут мечтать о победе. У Воронина нет морального права даже говорить после того, как он предал Молдову. Он не смог один голос найти, чтобы сохранить власть. Предал свою партию, показал себя настоящим политическим импотентом и дилетантом, за которыми скрываются только собственные интересы.

В свое время он взял курс на Запад, обнимался с Бэсеску и Саакашвили, чтобы сберечь свои активы. Лидер коммунистов стал самым богаты капиталистом в стране. И не ему критиковать парламент и обзывать депутатов идиотами. Нападает на прокуратуру, требует завести дела против Додона. У него нет морального права кого-то в чем-то упрекать. Пусть в таком возрасте едет отдыхать в свою гостиницу в Карловы Вары. Воронин и Усатый хотят быть премьерами. Ну не смешно? Пусть Воронин вспомнит, как он после кражи миллиарда на трибуне в Оргееве расхваливал Шора, - отметил Паскару.

Он считает, что сейчас экс-президент превратился в политического бомжа, но хочет всячески пробраться во власть.

– Однако Воронину это не позволят. Слава богу, его давно никто не воспринимает всерьез. Человек, который все проиграл, не может быть аксакалом, только подгнившим трупом, - заключил Паскару.

Подготовил Михаил Генчу