"Приходили кредиторы и угрожали за долги": обнищавшая в кризис Сати Казанова перешла на хлеб с маргарином

Со стороны часто кажется, что звезды – это небожители, которые не ведают, что люди могут сводить концы с концами, голодать, считать каждую копейку. Но бывшая участница группы "Фабрика" Cати Казанова знает, что такое лишения.

"Мое детство прошло как в сказке, – вспоминает певица. – Папа был дальнобойщиком, занимался коммерцией и привозил нам все, чего не было ни у кого в селе (Верхний Куркужин Кабардино-Балкарской АССР – Прим. ред.). В какой-то степени я чувствовала себя принцессой, дочерью короля".

Действительно, Сетгалий Талостанович Казанов был очень предприимчивым и деятельным. Но потом грянули 90-е – сытые годы закончились. "Сказка сменилась ужасом, когда к папе приходили кредиторы и угрожали за долги, – рассказала Сати. – Мама плакала, папа не спал, ходил по комнате и думал, как спасти семью".

В итоге семья бросила родные места и в поисках куска хлеба отправилась в Нальчик. "Мы жили бедно, – заверяет Казанова. – Родители торговали на рынке, денег еле хватало на еду и хлеб с маргарином стал нашим завтраком, обедом и ужином (бедная поджелудочная)".

А дальше был беспросветный ужас. "Долги, бедность, съемная квартира, тараканы – все это стало для меня глубокой травмой и единственным, пожалуй, страхом. Не от хорошей жизни мои родители позволили мне в 17 лет петь в ресторане", – заверила Казанова.

"На второй год после переезда в Москву для меня встал вопрос самостоятельной оплаты жилья, и я начала просыпаться в холодном поту. Не понимая, чего боюсь больше – остаться на улице или вернуться в Нальчик", – призналась артистка. И только когда она попала на "Фабрику звезд", костлявая рука голода перестала ей угрожать.