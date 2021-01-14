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Общество
Посольство России предупреждает: опасайтесь «паспортных» мошенников
14.01.2021

Посольство России предупреждает о мошенничестве.

– В связи с распространением в соцсетях информации об «оформлении за определенную плату российских заграничных паспортов в Кишинёве» сообщаем следующее. Документирование росзагранпаспортами на территории Республики Молдова осуществляется исключительно консульским отделом Посольства России в Молдавии.

При этом ввиду продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции сохраняются ранее введенные ограничения на прием заявлений для оформления загранпаспортов лицам старше 14-летнего возраста. Иные лица и организации, предлагающие соответствующие услуги, никакого отношения к Посольству не имеют. Указанная деятельность нарушает действующее законодательство. Будьте внимательны и осторожны! – говорится в сообщении пресс-службы Посольства России в Молдове.


 
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