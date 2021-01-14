Соседи жалуются на "прихватизированные" участки, но проблема не решается

Незаконные пристройки буквально наводнили столичную улицу Титулеску на Ботанике. Жители местных домов говорят, что не раз обращались по этому поводу к властям, но те пока ничего не предприняли.

Пристройки возводят жильцы первых этажей. Они незаконно прибирают к рукам территорию у дома и обустраивают там в том числе огороды и беседки.

"Когда иду в школу, в магазин или на почту, прохожу рядом со множеством таких хозяйств. Это установили недавно, 21 декабря. Я сообщила в претуру сектора Ботаника. Был кто-то, сделали фото и отправили мне, но ничего не изменилось", - говорит жительница Кишинева Алина Тодоровски.

Тем временем, некоторые владельцы пристроек говорят, что у них есть все разрешительные документы: "Мы были вынуждены оградить, потому что здесь ходят бомжи и справляют свои нужды прямо под окнами. Нам сказали, что мы имеем право на три метра у балкона."

Другие признают, что обустроили двор и беседку незаконно. Получить комментарий претора Ботаники Дианы Губы не удалось, она ответила на звонок, но заявила, что занята. Обещала перезвонить, но это так и не произошло.