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Общество
Соседи жалуются на "прихватизированные" участки, но проблема не решается
14.01.2021

Незаконные пристройки буквально наводнили столичную улицу Титулеску на Ботанике. Жители местных домов говорят, что не раз обращались по этому поводу к властям, но те пока ничего не предприняли.

Пристройки возводят жильцы первых этажей. Они незаконно прибирают к рукам территорию у дома и обустраивают там в том числе огороды и беседки.

"Когда иду в школу, в магазин или на почту, прохожу рядом со множеством таких хозяйств. Это установили недавно, 21 декабря. Я сообщила в претуру сектора Ботаника. Был кто-то, сделали фото и отправили мне, но ничего не изменилось", - говорит жительница Кишинева Алина Тодоровски.

Тем временем, некоторые владельцы пристроек говорят, что у них есть все разрешительные документы: "Мы были вынуждены оградить, потому что здесь ходят бомжи и справляют свои нужды прямо под окнами. Нам сказали, что мы имеем право на три метра у балкона."

Другие признают, что обустроили двор и беседку незаконно. Получить комментарий претора Ботаники Дианы Губы не удалось, она ответила на звонок, но заявила, что занята. Обещала перезвонить, но это так и не произошло.


 
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