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С официальным визитом. Президент Майя Санду направится в Брюссель на следующей неделе
14.01.2021

Президент Республики Молдова Майя Санду 18 января направится в Брюссель для проведения ряда встреч и переговоров с европейскими чиновниками. Информацию об этом для tv8.md подтвердила пресс-секретарь главы государства Сорина Штефырца.

Санду будет находится в главном городе Европейского союза до 19 января. Повестка визита будет опубликована завтра, 15 января.

Вчера, 13 января на пресс-конференции Санду обозначила один пункт своего предстоящего официального визита в Брюссель. Она обратится к ЕС с просьбой провести полную экспертизу украинских проектов по строительству 6 гидроузлов на реке Днестр и экологические последствия данного решения.

Этот пункт уже обсуждался с украинской стороной во время недавнего визита президента в Киев.

12 января президент Молдовы Майя Санду с делегацией посетила Украину с официальным визитом. В Киеве она встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с премьер-министром страны и спикером Верховной Рады. Это первый зарубежный визит Санду как главы государства и первый визит президента Молдовы в Украину с 2015 года.


 
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