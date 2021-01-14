Молдова-2021. Общая ситуация

В 2021 год Молдова вступила в условиях комплексного кризиса: политического (отсутствие дееспособных парламента и правительства), санитарно-медицинского (отсутствие ресурсов и плана действий по противодействию эпидемии коронавируса), тесно связанным с первыми двумя социально-экономическим кризисом (падение экономики, бедность государства и частных домохозяйств, полная неопределенность для бизнеса), и — последнего по порядку, но не по значению — кризиса идей (непонимание политиками и государственными структурами, что со всем этим делать, куда и как двигаться).

Государственных чиновников, которые могут планировать свою работу хотя бы на среднесрочную перспективу, опираясь на твердый мандат, можно пересчитать по пальцам одной руки. Это генеральный прокурор Александр Стояногло, утвержденный на семь лет, это генеральный примар Кишинева Ион Чебан, избранный на четыре года, а с декабря прошлого года это и президент Майя Санду, избранная также на четыре года. Во всех остальных государственных структурах и на местах царят хаос и неопределенность.

В 2021 году должны состояться досрочные выборы нового парламента. Санду ждет заключения Конституционного суда, который должен ответить на вопрос, могут ли 2/3 депутатов проголосовать за самороспуск законодательного органа. В повестке дня КС на январь рассмотрение такого запроса пока не значится. Другим основанием для роспуска парламента может стать неутверждение нового правительства в течение 90 дней после ухода в отставку 23 декабря кабинета министров Иона Кику. Санду могла бы также выдвинуть кандидата в премьеры, и если в течение 45 дней парламент с двух попыток не утвердит правительство, президент вправе назначить досрочные выборы.

Но Санду боится, что депутатское большинство, состоящее из фракций партий бывшего президента Игоря Додона, беглого уголовника Илана Шора и группы формально независимых депутатов (общим числом до 60 депутатских «штыков») утвердит назло Санду любого предложенного ею кандидата, даже такого, как Ренато Усатый. Поэтому Санду решила пойти по пути невыдвижения вообще никакого кандидата в премьеры. Еще один конституционный способ распустить парламент — констатировать его неспособность принимать законы в течение 90 дней. К силовому давлению на парламент, особенно в свете недавнего захвата Конгресса США сторонниками Дональда Трампа, Санду прибегать не хочет, да и не может.

В партии Санду ориентируются на досрочные выборы в конце весны-начале лета. В партии Додона намерены тянуть резину до осени. Скорейшего роспуска парламента требует Усатый. Большинство депутатов действующего законодательного органа никаких досрочных выборов не хотят.

В новом парламенте ни одна политическая сила не получит большинство мандатов. Блок Санду может получить 40-45 мест, по 20-25 мандатов будет у партий Додона и Усатого, в парламент может пройти и партия Шора, если к тому времени Стояногло не испортит ему электоральную карму. Другим потенциальным участникам выборов — партиям Павла Филипа, Андрея Нэстасе, Владимира Воронина, Марка Ткачука, румынским унионистам — надо будет очень сильно постараться, чтобы преодолеть 5-процентный барьер для попадания в новый парламент.

Создать в нем какую-то дееспособную коалицию тоже будет непросто. Санду и Додон в коалиции уже были, и ничего у них не вышло. Додон и Усатый тоже были в общем проекте «1,5 партии», и у них тоже ничего не вышло. Коалиция Санду и Усатого? Хотелось бы посмотреть на эту современную версию «Барышни и хулигана». Санду может сформировать правительство меньшинства, но и это будет означать продолжение политической нестабильности.

2021 год в Молдове обещает быть турбулентным и бестолковым, как и все 30 лет ее независимости, которая будет отмечаться 27 августа. Молдаванам к бардаку не привыкать. Зато политикам будет чем заняться и дальше.

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