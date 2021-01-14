Политика Ион Кику: возвращается эпоха шулеров с «тузами в рукаве» Бывший премьер отреагировал на последние заявления Санду. Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику прокомментировал последние заявления президента страны Майи Санду. По словам Санду, самым коротким путем к досрочным выборам является самороспуск парламента. - Возвращается эпоха шулеров с «тузами в рукаве». Как во времена «истории успеха», - написал Кику на своем телеграм-канале. Сейчас Санду ждет решения Конституционного суда по поводу обращения, касающегося самороспуска парламента. С полноценной заменой для Иона Кику президент пока не определился. На вакантную должность претендуют Ренато Усатый, Владимир Воронин и много кто еще. Автор: Михаил Генчу

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