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Политика
Ион Кику: возвращается эпоха шулеров с «тузами в рукаве»
14.01.2021

Бывший премьер отреагировал на последние заявления Санду.

Бывший премьер-министр Молдовы Ион Кику прокомментировал последние заявления президента страны Майи Санду. По словам Санду, самым коротким путем к досрочным выборам является самороспуск парламента. 

- Возвращается эпоха шулеров с «тузами в рукаве». Как во времена «истории успеха», - написал Кику на своем телеграм-канале.

Сейчас Санду ждет решения Конституционного суда по поводу обращения, касающегося самороспуска парламента. С полноценной заменой для Иона Кику президент пока не определился. На вакантную должность претендуют Ренато Усатый, Владимир Воронин и много кто еще.

Автор: Михаил Генчу


 
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