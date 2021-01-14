Более 3/4 жителей Молдовы используют интернет ежедневно

Он прочно вошел в нашу жизнь. Около 76 процентов жителей Молдовы используют интернет ежедневно - или, иными словами, каждые три жителя из четырех. Это касается людей в возрасте 15 лет и старше. Любопытно, что согласно данным исследований, женщины пользуются интернетом чаще - процент мужчин, ежедневно пользующихся интернетом, составляет 45%.

Количество пользователей, использующих мобильный интернет, уже превысило количество пользователей, которые заходять в сеть с компьютера - 1,5 млн против 1,13 млн. Чаще всего интернетом пользуются молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет - 41%. Возраст 31-50 лет немного уступает - 37%. Наконец, лишь 22 процента из всех тех, кто пользуется интернетом ежедневно, являются людьми в возрасте 51 года и старше, сообщает телеканал Publika.

Автор: Михаил Генчу