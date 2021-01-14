Коронавирусный прогноз-2021: год будет тяжелым, но появился свет в конце тоннеля

ВОЗ оценил перспективы распространения COVID-19. Директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан считает, что наступивший 2021-й будет еще тяжелее, чем 2020-й, который мы все только что с облегчением проводили за порог. По словам эксперта, за последние две недели заболеваемость в мире вновь достигла пика. Это связано с тем, что в Северном полушарии ускорилась передача вируса. Чем это объяснить? Эксперты считают: в холодное время года люди больше проводят времени в помещении, и в этих условиях вероятность контакта с инфекцией увеличиваются. По данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом во всем мире превысило 90 миллионов и почти два миллиона человек скончались.

Однако, доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, оценивает наше будущее более оптимистично. По его словам, 2021-й год, безусловно, будет годом пандемии, но ситуация станет более управляемой и свет в конце тоннеля появился. Перелом произойдет в том случае, если вакцинация от ковида станет равнодоступной во всех странах. Сейчас 95 процентов всех вакцин сконцентрированы лишь в 10 странах. Массовая прививочная кампания позволит нам постепенно возвращаться к нормальной жизни.

Помимо вакцины, среди преимуществ, которые уже есть у медиков, доктор Клюге назвал экспресс-тесты, по которым можно понять, болен человек или нет, за считанные минуты.

А что насчет британского штамма Sars-Cov-2?

- Это нормальная эволюция вируса, который старается адаптироваться к своему хозяину, - сказал директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге. – Британский штамм не вызовет в мире вторую пандемию.

КАК СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ ОТ БРИТАНСКОГО ШТАММА

По словам представителя ВОЗ Игоря Перегинца, тяжесть заболевания, вызванного британским штаммом, такая же, как и раньше. Но количество больных вырастет (поскольку этот штамм более заразен), а вместе с этим – возрастет и нагрузка на национальные системы здравоохранения.

Поэтому меры продолжайте соблюдать следующие меры предосторожности:

- использование масок;

- гигиена рук;

- физическая дистанция 1,5 – 2 метра;

- изолирование больных и контактных.

Оксана НАРАЛЕНКОВА