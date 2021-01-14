В Молдове «чистая» минимальная зарплата в 2021 году выросла на 7,5%

В Молдове «чистая» минимальная зарплата в 2021 году выросла на 7,5%. Таковы итоги нового исследования аналитиков Picodi.com.

Специалисты решили понять, как изменилась минимальная оплата труда в 56 странах мира, и сопоставили её со стоимостью базовой продовольственной корзины.

Самый большой рост «минималки» зафиксирован на Украине — 27% с прошлого года. В Молдове же «чистая» минимальная зарплата выросла на 7,5% в сравнении с прошлым годом. В Румынии минимальная зарплата выросла на 3%. Стоимость условной минимальной продуктовой корзины на начало 2021 года составляет 1 085 L, что равно 46,2% от минимальной зарплаты;

В рейтинге соотношения цен к зарплатам Казахстан на 48 месте из 56, а Румыния на 29.

Подготовил Михаил Генчу