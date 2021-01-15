«Социалистическая партия остается ведущей политической силой, - заявил политолог Корнелиу Чуря для «Молдавских ведомостей». – Для того, чтобы и впредь остаться таковой на левом фланге, партии необходимо решить две проблемы. Одна из них – проблема лидера, вторая – кто будет фаворитом Москвы».

По мнению политолога, обе проблемы решаются, и важно то, чтобы позиции по обеим проблемам были консолидированы.

«Быть фаворитом Москвы означает сохранить за собой пророссийский электорат, что немаловажно», - добавил Чуря. По его словам, в решение этих проблем вмешиваются центробежные силы: «Очевидно, что партию социалистов расшатывают больше при «помощи» извне, чем изнутри. Для этого объявляют о существовании каких-то претендентов на роль лидера партии. Понятно, что партия без лидера – слабая партия. Поэтому задача социалистов сконцентрироваться вокруг действующего лидера Игоря Додона».

С другой стороны, Москве предлагают подумать, что в Молдове есть альтернативные социалистам политические центры, и тогда Москва выберет тактику «не складывать все яйца в одну корзину», что означает не делать ставку лишь на социалистах, говорит эксперт. «В процессе создания альтернативы могут появиться альтернативные лидеры, которые смогут создавать определенную конкуренцию Додону», - отметил политолог.

Корнелиу Чуря считает важным для социалистов удержание под контролем той ситуации, которую они сами создали после президентских выборов. Аналитик обозначил ее как ситуацию перехода президентских выборов к перспективе досрочных парламентских, с открытием широкой дискуссии конституционного характера.

По его мнению, в этой связи для социалистов важно стать ключевой партией, вокруг которой будут формироваться остальные партии: «В том случае, если Майя Санду будет неубедительна, все остальные политические силы примкнут к социалистам в поисках поддержки. Некоторые не хотят досрочных выборов, другие просто захотят спастись. И здесь социалисты будут для них желанным партнером. Поэтому социалисты должны довести тактически свое положение до такой ситуации, когда они будут рассматриваться главным переговорщиком для всех политических сил за исключением ПАС и Майи Санду».

Политолог уточнил, что ситуация сложная для всех. При этом ПСРМ выбрала свою стратегию – ратует за роспуск парламента. Пересматривать свою позицию она будет только в том случае, если к социалистам придут и предложат переговоры о замораживании нынешней ситуации на определенных условиях. Если такого предложения не последует, если все будут придерживаться своей стратегии, тогда социалисты без проблем доведут ситуацию вместе с Майей Санду до досрочных парламентских выборов.

«Самим социалистам переговоры не нужны – они сильное звено по отношению к другим политическим силам, действующим в парламенте, при этом я не имею в виду президента», - добавил Чуря.

По мнению политолога, у социалистов есть гарантия прохождения в новый парламент, они относительно консолидированы, поэтому им особенно не о чем договариваться с другими. Переговоры возможны только в том случае, если другие политические силы отойдут от своих задекларированных и непримиримых позиций. Тогда может появиться предмет обсуждения.

«Социалисты контролируют крупнейшую парламентскую фракцию из 37 депутатов, - сказал аналитик. - Если будет принято решение о досрочных парламентских выборах, перед социалистами встанет задача сохранить то количество депутатов, которые сейчас во фракции. И они в состоянии это сделать. По мнению Чури, после того, как Усатый поддержал Майю Санду, он уже не выглядит столь убедительным для своего электората.

В тройке лидеров партии социалистов наряду с Игорем Додоном и Зинаидой Гречаной позицию занял Ион Чебан. Чуря отметил, что «имидж Чебана консолидирует партию, поэтому очень важно, чтобы кишиневский градоначальник находился в этом гравитационном поле».

«Мы наблюдали за тем, как в президентской кампании роль Чебана была преувеличена опять же при «помощи» извне, - говорит Чуря. - При этом избиратели заметили, что Кишинев на президентских выборах не выступил в поддержку социалистов столь убедительно, как от него хотели. И недруги социалистов сразу заговорили о возможных некоторых претензиях Чебана на лидерство в партии и далее даже о возможном расколе. По моему мнению, эти высказывания не подтверждены конкретными фактами и не имеют серьезных оснований. Для социалистов необходимо и возможно сохранить Чебана в тройке лидеров. Это выгодно и социалистам, и Чебану».

Записала Марина ТИМОТИНА