Нагачевский: Санду грозит импичмент

Президент Молдовы Майя Санду согласно Конституции обязана выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. В противном случае ее ждет политическая или даже юридическая ответственность. Такое мнение озвучил в интервью радиостудии Sputnik исполняющий обязанности министра юстиции Фадей Нагачевский.

"Этот аспект прописан в Конституции – обязанность президента выдвигать кандидата на пост премьера после консультаций с парламентскими фракциями", – подчеркнул Нагачевский.

По его словам, если глава государства не выдвигает претендента на пост руководителя кабмина, то может применяться политическая или юридическая ответственность за нарушение Конституции и присяги.

"Обстоятельства нарушения присяги и насколько была нарушена Конституция также должен установить Конституционный суд (КС), если будет обращение в этом смысле", – уточнил собеседник.

Что касается времени, отведенного для выдвижения президентом кандидата в премьеры, то, как отметил и. о. главы минюста, речь идет о разумных сроках после консультаций с парламентскими фракциями.

"Как мы знаем, консультации состоялись 24 декабря 2020-го. Сегодня уже 14 января 2021 года. Мы видим лишь бездействие со стороны госпожи президента. Более того, на брифинге она объявила, что ждет ответа КС по поводу обращения о самороспуске парламента. Но эти вопросы не взаимосвязаны", – добавил Нагачевский.

То есть, пояснил он, конституционное обязательство по выдвижению кандидата в течение разумного срока после консультаций с парламентскими фракциями не приостановлено Конституционным судом.

И. о. главы минюста заявил, что не понимает, каковы основания для затягивания решения по предложению Майей Санду претендента на пост главы правительства. По его мнению, если президент считает, что необходимы дополнительные консультации, то их надо назначить, "то есть необходимо предпринять определенные шаги, которые бы оправдали бездействие в вопросе выдвижения кандидата".

"В противном случае мы констатируем попытку блокирования конституционных обязательств и затягивания выдвижения кандидата с целью обструкции права парламента высказаться по предложенному президентом претенденту", – подчеркнул и. о. министра.

Нагачевский пояснил, что "политическая ответственность предполагает формулу отстранения от должности президента, то есть процедуру импичмента".