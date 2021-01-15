Чтобы распределение вакцин было справедливым, каждая страна должна внести вклад

95% из 23,5 миллионов доз вакцин приходится на десять стран, заявил в ходе пресс-конференции региональный директор Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, передает IPN.

"Я могу заверить вас, что ВОЗ и наши партнеры упорно трудятся, чтобы убедиться в том, что каждая страна получит вакцины, но для этого необходимо, чтобы каждая страна была способна внести свой вклад, выделить ресурсы, необходимые для содействия справедливому распределению вакцины. Мы просто не можем позволить, чтобы некоторые страны или сообщества остались без внимания".

Клюге говорит, что вакцина является глобальным преимуществом, которое должно быть доступно для всех, но с самого начала было понятно, что население будет иметь доступ к меньшему количеству вакцины, чем необходимо. Ганс Клюге отметил, что более 45 стран уже начали массовую вакцинацию. „Важно, чтобы были эффективные механизмы мониторинга безопасности вакцины. Многие страны региона готовы помочь, но это вопрос времени”, - сказал Ханс Клюге.

По словам чиновника ВОЗ, до сих пор 31 страна в европейском регионе ВОЗ запустила кампании по вакцинации. В то же время, при ограниченной доступности вакцины и повышенном давлении на системы здравоохранения, жизненно необходимо обеспечить вакциной в приоритетном порядке работников здравоохранения и население с высоким риском заражения.

Ганс Клюге добавил, что в 2020 году в европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано более 26 млн. подтвержденных случаев COVID-19 и более 580 тыс. смертей от вируса. За последние семь дней только в европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано 1,8 млн. инфицированных. Более 280 млн. человек находились в полном национальном карантине в начале 2021 года, и несколько стран объявили о частичных карантинах на прошлой неделе. Регион продолжает испытывать очень высокие показатели инфекции, поэтому необходимо обратить внимание на меры защиты против COVID-19.

Отвечая на вопрос журналиста о вакцинации российского населения вакциной Sputnik-V и EpiVacCorona в контексте того, что вакцина не была одобрена ВОЗ, старший специалист Департамента вакцинации Региональном бюро по Европе Всемирной организации здравоохранения Олег Бенеш сказал, что каждая страна имеет право принимать решение об использовании вакцины, учитывая риски и преимущества. ВОЗ участвует в процессе рассмотрения заявлений, поданных странами, но это не означает, что все страны обязаны представить свои препараты для сертификации в ВОЗ. Более подробно ВОЗ может высказаться по поводу вакцины при подаче соответствующей заявки и представлении подробной информации о вакцине.

Организация вакцинации населения является национальным приоритетом в контроле за инфекцией COVID-19, и необходимо подготовиться так, чтобы вакцина не только пришла в определенную страну, но и хранилась и использовалась должным образом, чтобы граждане из групп риска получали ее в первую очередь. „Вакцина должна прибыть в ряд стран, и мы должны подготовиться к вакцинации”,- заявил Олег Бенеш.

Чтобы сделать вакцину доступной для всех стран, ВОЗ участвует в инициативе COVAX. Возглавляемый Альянсом GAVI, вместе с Коалицией инноваций в области подготовки к эпидемиям (CEPI) и ВОЗ, механизм COVAX направлен на ускорение создания и производства вакцины против COVID-19 и обеспечение справедливого и равного доступа для каждой страны.

Молдова входит в группу стран, которым будет бесплатно предоставлена вакцина для 20% населения. Неделю назад COVAX сообщила странам региона, что первые дозы вакцины поступят в ближайшие недели, в начале февраля. Сейчас страны интенсивно работают над тем, чтобы получить эту вакцину и использовать ее как можно эффективнее, в первую очередь для медиков, уточняет специалист ВОЗ.

COVAX включила в свой портфель разные вакцины, которые создаются по различным технологиям и разными производителями, чтобы увеличить возможность получения эффективной вакцины. Вопрос о том, к какой вакцине каждая страна будет иметь доступ, будет обсуждаться в отдельности. Исходя из требований стран, им будут предложены доступные варианты вакцины, и если страна согласится использовать определенную вакцину, тогда она будет доставлена. На прошлой неделе COVAX сообщила странам, что они могут получить доступ к ограниченному количеству вакцины Pfizer, которая имеет особые условия хранения. Однако многие страны не имеют опыта ее использования.

Недавно госсекретарь Министерства здравоохранения труда и социальной защиты Татьяна Затык заявила на брифинге, что система здравоохранения готова начать процесс иммунизации против COVID-19 и использовать ту партию вакцины, которую получит независимо от производителя и типа сыворотки.