"Растолстела!": изменившаяся Жасмин шокировала внешним видом

В Сети обсуждают появление певицы Жасмин на "Голубом огоньке". Внешность артистки многих удивила. Фанаты гадают: исполнительница хита "Дольче вита" набрала вес или надела неудачное платье?

В канун Старого Нового года Жасмин опубликовала в "Инстаграм" отрывок из "Голубого огонька". Певица показала музыкальное поздравление, которая она снимала на "Мосфильме" вместе с Анастасией Макеевой и Анастасией Стоцкой.

Артистка вряд ли ожидала, что вместо восторженной реакции зрителей появится негативная. Одна из подписчиц особое внимание уделила формам Жасмин. "Платье ужасное. Худей, растолстела!", – написала интернет-пользовательница. Ответ не заставил себя ждать. Певица указала на невоспитанность автора комментария.

Всему виной, действительно, может быть платье, которое надела Жасмин для съемок номера на "Голубом огоньке". Артистка предпочла выступить в облегающем блестящем серебристом наряде с высоким разрезом на бедре и глубоким декольте. Возможно, именно пайетки исказили фигуру певицы: сделали ее объемной.