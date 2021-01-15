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Технологии
Браузерная версия YouTube получила новую полезную функцию
15.01.2021

Google продолжает работу над улучшением фирменного видеохостинга. Вслед за модификацией интерфейса окна видеоплеера компания оснастила браузерную версию YouTube ещё одним полезным дополнением, знакомым пользователям смартфонов, добавив поддержку голосовых команд для поиска и навигации по сервису.

Для активации функции достаточно нажать на значок микрофона, разместившийся справа от строки поиска, и дать разрешение на его использование на устройстве. Если голосовой запрос использовать во время просмотра видео, оно автоматически будет приостановлено.

Примечательно, что нововведение не ограничивается поиском контента, и может применяться для навигации по сайту видеохостинга. Например, посредством голосового запроса можно открыть историю просмотров или связанную с аккаунтом библиотеку, а также запустить воспроизведение последнего видео с конкретного канала.

В настоящее время апдейт, по заявлению Google, доступен в большинстве регионов и работает как для зарегистрированных, так и для вышедших из системы пользователей.

YouTube


 
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