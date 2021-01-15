Прогноз погоды в Молдове на 15 января 2021: Морозно - одевайтесь теплее

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Общество
Синоптики рассказали, какой будет пятница, 15 января 2021 года. Обещанный синоптиками арктический циклон достиг территории Молдовы. Завтра, в пятницу, 15 января, будет еще не пик катаклизма, но уже - морозно и ветренно.
Днем - -3...-6 градусов.
К ночи похолодает до -7 градусов.
При этом будет ветренно - до 23 км/час.
Преимущественно облачно.
И... увы... осадков природа не запланировала, снега, который так нужен растениям, не будет.
В общем, одевайтесь теплее!
В последующее сутки погода существенно не изменится.
Павел МУНТЯН
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