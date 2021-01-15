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Общество
Прогноз погоды в Молдове на 15 января 2021: Морозно - одевайтесь теплее
15.01.2021

Синоптики рассказали, какой будет пятница, 15 января 2021 года. Обещанный синоптиками арктический циклон достиг территории Молдовы. Завтра, в пятницу, 15 января, будет еще не пик катаклизма, но уже - морозно и ветренно.

Днем - -3...-6 градусов.

К ночи похолодает до -7 градусов.

При этом будет ветренно - до 23 км/час.

Преимущественно облачно.

И... увы... осадков природа не запланировала, снега, который так нужен растениям, не будет.

В общем, одевайтесь теплее!

В последующее сутки погода существенно не изменится.

Павел МУНТЯН


 
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