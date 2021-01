На устах Дмитрий Брагиш: «Важно, чтобы КНР стала экспортером капитала и инвестиций в нашу страну». Сотрудничество с Китаем открывает большие возможности для Молдовы в сферах модернизации экономики, развития отечественного народного хозяйства, научного и технического сотрудничества. Особую актуальность такое взаимодействие приобретает сегодня, в условиях обострения мирового кризиса. Чрезвычайный и Полномочный Посол РМ в КНР Дмитрий Брагиш рассказал о работе молдавской дипломатической миссии, оценил сотрудничество между Молдовой и Китаем на нынешнем этапе, коснулся перспектив контактов, а также поделился своими впечатлениями о КНР. – Господин Посол, Вы не так давно приступили к исполнению мандата в Китае, расскажите, пожалуйста, о своём восприятии этой страны и открытиях. – Благодарю за возможность пообщаться с вами и вашими читателями. В Поднебесной я уже 5 месяцев. Эта страна всегда была мне интересна, так что я приступил к обязанностям, имея достаточно богатое представление об истории, культуре и экономике современного Китая. Впервые увидел его в 90-е, приехал сюда в составе официальной делегации, как секретарь ЦК комсомола тогда ещё СССР. В те годы Китай был совершенно другой «историей», но так же впечатлял уникальным обаянием, приветливыми людьми, культурой и кухней, хотя в некоторых регионах страны голод был частью реальности. Потом я был в Китае ещё несколько раз и видел, фактически, точку отсчёта, а затем – входа государства в новую эпоху, результаты его развития за 40 лет экономических реформ и открытости внешнему миру. С удовольствием делюсь своими наблюдениями, которые сформировал через общение с чиновниками, бизнес сообществом, простыми людьми, пытаясь понять, в чем же секрет экономических успехов Китая. Подъём Китая начался в конце 1970-х, когда руководство изменило характер экономики: с одной стороны – свобода предпринимательства на нижнем и среднем уровнях, с другой – контроль государства над базовыми отраслями: финансами, энергетикой, металлургией, машиностроением. В результате, в КНР была создана новая модель экономики – синтез принципов социализма и рыночных отношений, социализм с китайской спецификой. Китай предоставил льготы и гарантии безопасности зарубежным инвесторам, организовавшим в стране огромное количество СП по изготовлению одежды, обуви, бытовой техники и других экспортных производств. КНР заработала колоссальное количество валюты, вкладывая её в науку, производственные инновации, реформирование неэффективных отраслей, строительство высокоскоростных магистралей. – В чём заключаются главные цели и задачи Вашей каденции в КНР? – Независимо от правящих партий в нашей стране, создана благоприятная среда для развития добрых отношений между Республикой Молдова и Китайской Народной Республикой. Моя цель работы в Китае – предпринять реальные шаги по развитию и расширению сфер сотрудничества в инновационных областях. Считаю важной составной частью деятельности Посольства экономическую дипломатию. С момента назначения Послом, я участвовал в ряде мероприятий, посвященных торговле, привлечению инвестиций и продвижению различных инвестиционных проектов. Надо строить отношения с Китаем, учитывая реалии, зная, что Китай может предложить Республике Молдова инвестиции, технологии, финансы, рынок сбыта, международную поддержку. Важно, чтобы КНР стала экспортером капитала и инвестиций в нашу страну. Эта область потенциальна и привлекательна для китайских компаний, в контексте политики КНР “Go Global” и торговых преференций, которые Молдова имеет с ЕС, с пространством СНГ, странами из Центрально-европейской ассоциации свободной торговли и Турцией. Важно упомянуть, что Китай входит в двадцатку лидеров по экспорту молдавской продукции и является стабильным третьим партнером по импорту. За последние годы на китайском рынке зарегистрирован самый большой рост экспорта молдавских вин, он увеличился вдвое. Посольство готово поддерживать отечественный бизнес в продвижении экспорта на китайский рынок, тем самым укрепляя взаимовыгодные молдо-китайские отношения. КНР добилась осязаемых результатов в продвижении экологического автомобилестроения, на базе электрической тяги, и я провел встречи с «BYD Auto Industry» и «Great Wall Motor Co.Ltd», в ходе которых обсуждался вопрос о создании сборочного производства электромобилей в свободных экономических зонах (СЭЗ) или индустриальных парках (ИП) Молдовы. Это позволит сформировать и региональный центр по продвижению таких автомобилей. Наши предложения вызвали интерес у китайских производителей. Кстати, «Great Wall Motor Co.Ltd», с продажами свыше 6 миллионов единиц транспорта, под марками «Haval», «Wey», «Time» и «GWM Пикап», уже присутствует в нашей стране. Работающие в Республике Молдова ИТ-парки и СЭЗ представляют большой интерес для китайских компаний, поскольку возможность получить лейбл «Made in Moldova» значительно увеличит доступ на рынки других стран, исходя из того, что, как мы знаем, РМ подписала соглашения о свободной торговле с целым рядом ранее упомянутых государств: ЕС, СНГ, ЦЕАСТ, Турция. Замечу, некоторые компании приходили на встречи с предложениями о продаже своих товаров, но, услышав об этих возможностях, проявляли больший интерес к организации производства в Молдове. Не менее привлекательным видится и сотрудничество в области СЭЗ и ИП со многими крупнейшими компаниями из сектора ИТ Китая. Продвижение таких проектов позволит значительно облегчить доступ совместно произведенных в Молдавии китайских товаров на рынки других стран. Кстати, появилась идея создания современных «Data Center» на базе известных молдавских подвалов. Как известно, основные эксплуатационные расходы таких центров связаны с охлаждением техники. Низкие температуры в подвалах позволят сократить эти расходы значительно. Так что, если этот проект осуществить, знаменитые молдавские винные подвалы могут получить новое интересное направление развития. Хочу отметить важные встречи с «China Energy» и «China National Corporation for Overseas Economic Cooperation». Это – крупнейшие в мире компании, к примеру, в первой заняты около 200 тысяч работников. Представители компаний были приглашены в Молдову для рассмотрения возможных проектов по модернизации железной дороги, использования «Международного свободного аэропорта Мэркулешть», участия в развитии энергетической системы. В частности, обсудили создание сети генерирующих мощностей на уровне административных центров, с использованием современных мини станций для производства, что обеспечит граждан более дешевым теплом и электроэнергией. Наряду с возможными проектами в области возобновляемой энергетики, эти предложения тоже вызывают интерес. Моя задача – привлечь китайский капитал в Молдову, привести китайские компании в проекты по строительству дорожной инфраструктуры и другие стратегические сектора национальной экономики. Также считаю, что необходимо рассмотреть формат сотрудничества Республики Молдова с Азиатским банком инвестиций в инфраструктуру (Asian Infrastructure Investment Bank) – одним из основных механизмов доступа к кредитам для проектов, в рамках инициативы президента Китая Си Цзиньпина «Один Пояс, Один Путь». В планах – активно стимулировать деловое сотрудничество наших стран, исходя из финансовых возможностей этого формата. – Как взаимодействие складывается сейчас, в это сложное время? – В борьбе с пандемией COVID-19 китайские партнеры передали нашей стране помощь, весом более 3 тонн – медицинские маски, комплекты защитной одежды, очки, перчатки, обувь, средства защиты и инфракрасные термометры. А мэрия города Унгень, подписавшая Меморандум о сотрудничестве с китайским городом Наньчан, собрала и отправила туда 35 тысяч защитных масок, в рамках кампании «Подаренная маска = спасенная жизнь». Также китайская сторона приглашала молдавских экспертов на видео конференции по обмену опытом в борьбе с коронавирусом. Молдове помогли в этот трудный момент и такие компании КНР как Хуавэй, Поли Груп, Хайер, а также Ассоциация Экономического Сотрудничества Китай-Европа, мэрия города Нанчань, молдавская диаспора. Мы очень благодарны за эти жесты солидарности. Эффективный контроль Китая над эпидемией в короткий период времени, рост новых форматов бизнеса, таких как онлайн покупки, экспресс-доставка, онлайн офисы, указывают на то, что экономика Китая обладает высокой устойчивостью и большим потенциалом. Нам необходим опыт Китая в борьбе с пандемией и с мерами по поддержке экономики. И, конечно, Молдова заинтересована в сотрудничестве со второй экономикой мира, даже если в условиях долгосрочной пандемии его форма неизбежно изменится. Интересны не только знания Китая в этой области, но и то, как эта страна ценит заслуги тех, кто на передовой линии. Я побывал на торжественной церемонии награждения частных лиц и организаций, ставших примером для нации в борьбе с эпидемией. Все приглашенные на церемонию, включая иностранных послов, в обязательном порядке сдали тест на COVID, а после пробыли несколько часов в изоляции в отеле, вплоть до начала торжества. Таким образом, за все мое пребывание в Китае, для участия в официальных мероприятиях, я прошел уже 9 тестов на COVID. – Значит, Вы поняли, почему этому государству удалось пресечь массовое распространение коронавируса? Если да, Ваши выводы будут очень полезны нашим согражданам. – Пока в мире вновь фиксируется резкий рост заболеваемости COVID-19, включая новые мутации, в Китае насчитываются лишь десятки заболевших. По моему мнению, успешно побороть эпидемию удалось, благодаря строгим мерам и ответственности жителей страны, которые не верят в теории заговора и дисциплинированно надевают маски в общественных местах. Нет тотальной самоизоляции и закрытия предприятий, кафе, рестораны, театры работают в штатном режиме. Мера, которая осталась — маски. Если же в каком-то районе фиксируют несколько случаев заболевания, его немедленно переводят на «военное положение», с ограничением передвижения и массовым тестированием. Пример — город Цзиньдао, когда местные власти сделали за три дня тест на COVID 11 миллионам человек. Остальные меры эпидемиологической безопасности — дистанционный режим работы, запрет на выход из дома, закрытие ночных клубов и тому подобные — в КНР действовать перестали, однако именно введенные зимой правила привели к тому, что сейчас в Китае безопасно. Для местных жителей не составляет труда носить маски, так как многие в азиатских странах периодически носят их по разным причинам: грязный воздух, аллергии и прочее. – Какие-то совместные проекты осваивают специалисты Молдовы и Китая сейчас? – Сегодня есть три главных молдо-китайских проекта, осуществляемые на базе финансовой и технической помощи со стороны Китая. Это — установка оборудования на таможне (система по сканированию грузовых автомобилей), внедрение систем внутренней связи для МВД, а также строительство индустриального парка генерации солнечной энергии (Parc Fotovoltaic) в г. Криулень, на общую сумму 3,7 млн. евро, площадью в 8 га и мощностью 2,8 МВт/час. Кроме того, молдавские компании активно участвуют в различных выставках в Китае, с целью продвижения отечественных товаров на этот рынок. В свою очередь, китайским компаниям интересны мероприятия, организованные Торгово-промышленной палатой нашей страны и «Неделя бизнеса Молдовы». Хочу отметить, что СМИ Молдовы и Китая отлично сотрудничают на уровне государственных агентств обеих стран, обмениваются новостями и материалами. В области образования идёт постоянный обмен стипендиатами, они обучаются в университетах и ​​аспирантуре, проходят исследовательские стажировки, участвуют в академических мероприятиях, перенимают опыт в области модернизации национальных систем образования. В 2018 году обе стороны ратифицировали Соглашение о признании учебных документов. Сотрудничество между университетами Молдовы и Китая зарегистрировало новую главу: недавно 7 наших высших учебных заведений подписали 10 соглашений о межвузовском сотрудничестве с китайскими университетами. Студенческий обмен между странами также является постоянным: Институт Конфуция работает в рамках ULIM с 2009 года; каждый учебный год около 10 молдавских студентов приезжают на учебу в Китай, и китайских студентов становится все больше в Молдове. Академия наук РМ сотрудничает с Китайскими коллегами. А Центр традиционной китайской медицины, открытый в Молдове, — один из первых в своем роде в Северной и Восточной Европе, и недавно было установлено взаимодействие с Китайским медицинским университетом в провинции Ганьсу, что тоже важный шаг сотрудничества в области медицины. Отдельной строкой обозначу работу Посольства с местными органами власти. Уже состоялись переговоры с представителями 8 городов из 5 провинций, в том числе Тонгчен, Фуджоу, Гуйян, Иу, Шэньчжэнь. Большой интерес вызвали предложения мэра города Харбин г-на Сунь Чжэ. Он намерен организовать в Республике Молдова дни китайской культуры, с участием симфонического оркестра и оперного театра города. В свою очередь, мэр пригласил коллективы Республики Молдова на Фестиваль «Харбинское лето». Кроме этого, в январе в Китае проводится Фестиваль «Льда и Снега», во время которого мэрия Харбина готова оказать содействие в продаже изваров, вин и дивинов молдавских компаний. Торгово-экономические интересы Республики Молдова по отношению к Китаю связаны с сокращением торгового дефицита, за счет увеличения экспорта; участия Китая в крупных инвестиционных проектах в стратегических областях экономики (инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, связь, управление водными ресурсами и менеджмент городских отходов и т.д.); привлечения китайских туристов и студентов; продвижения отечественного продукта на китайском рынке. Учитывая значительный качественный скачок Китая в технологиях будущего, выявление инвестиционных проектов в «нетрадиционных» областях (IT, банковское дело, охрана окружающей среды, умные города, зеленая и возобновляемая энергетика, телекоммуникации, электронная коммерция) становится интересной и перспективной областью, неизведанной нами до сих пор. Республика Молдова заинтересована в сотрудничестве с Китаем в рамках двух масштабных экономических инициатив: выдвинутой в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином идеи возрождения Великого Шёлкового Пути «Один Пояс, Один Путь» и формата «17 + 1» Китай – Центральная и Восточная Европа. Сейчас ряд крупных китайских компаний обсуждает с партнерами инициацию проектов сотрудничества в области развития дорожной инфраструктуры в Молдове и за ее пределами. Сегодня эти две платформы дают возможность привлечь китайские инвестиции в экономику Республики Молдова, включая свободные экономические зоны, промышленные и IТ-парки. У нас – выгодное географическое положение, и, как я уже сказал, свободноe экономическое пространство с ЕС, СНГ, странами ЦЕАСТ и Турцией. Поэтому, есть все возможности стать полноценными участниками данных инициатив и платформой для деловых контактов между Китаем и Европой. Не исключено, что ограничения на китайские инвестиции/покупки в стратегических областях, отказ некоторых стран использовать ряд китайских технологий, даже если у них есть очевидные преимущества цены-качества, приведут к тому, что в будущем китайские компании устремят свой взор на другие страны и рынки, включая Республику Молдова. В данный момент Молдова и Китай ведут переговоры о подписании двустороннего Соглашения о свободной торговле (ССТ). Оно расширит товарооборот, а также усилит экономическое и торговое сотрудничество между государствами. Для достижения объективной диверсификации и увеличения объемов экспорта, сейчас мы прилагаем усилия для скорейшего заключения соглашения о сотрудничестве в области импорта и экспорта продовольственных товаров и продовольственной безопасности, а также подписанию ССТ. Еще один интересный момент связан с последним значительным повышением таможенных пошлин на импорт австралийского вина, который до недавнего времени составлял 40% всего импортного вина в Китае, и это создает новые возможности для молдавских виноделов, над которыми надо работать. Что касается продвижения молдавских товаров на китайском рынке, за это время с помощью Посольства организовано участие молдавских компаний в шести выставках, в том числе, самой крупной выставке мира – «Экспо Шанхай». На ней Республика Молдова была представлена китайскими партнерами винодельни «Chateau Purcari», с широким ассортиментом продукции. Также на «Экспо Шанхай» был подписан Меморандум о сотрудничестве между молдавской компанией «Suvorov-Vin» и китайской «Winya». Подобные мероприятия проводились в Пекине, Хэйан, Гуйянге, Иу. Еще одно направление – популяризация молдавских вин на мероприятиях, проводимых внутри компаний. Прошли начальные переговоры, есть согласие, теперь дело за импортерами, которые должны организовать дегустации и обсудить контракты. Собственно еще и поэтому мы работаем над тем, чтобы собрать всех импортеров молдавских вин в Посольстве и разработать совместную программу по продвижению товаров с лейблом «Wine of Moldova – a Legend Alive» на китайском рынке. – Господин Посол, уже несколько лет не урегулируются визовые вопросы между РМ и КНР, почему? – Если вы имеете в виду Соглашение о безвизовом режиме, хочу отметить, что эксперты обеих стран ведут переговоры по документу. Китайцы — желанные туристы во всем мире, за последние 20 лет рынок международного туризма Китая достиг наивысших позиций, опередив США. По данным Всемирной туристской организации, китайские путешественники в 2000 году потратили в других странах около 10 миллиардов долларов, в 2017 году их траты составили около 300 миллиардов долларов. Таким образом, потенциал роста туристического рынка Китая, при населении в 1,4 миллиарда, поражает. Институт исследований международного туризма в Китае прогнозирует, что к 2030 году путешествовать будут более 400 миллионов китайцев. По версии института, это означает, что из 600 миллионов путешествий, которые к 2030 году добавятся к нынешнему количеству (сейчас путешествуют 1,2 миллиарда человек, через 12 лет их число вырастет до 1,8 миллиарда), почти половину будут совершать китайцы. То есть, китайский рынок международного туризма составит почти четверть мирового. В таких условиях Молдова должна быть заинтересована в предоставлении китайским туристам визовых преференций. И уже сегодня процедура оформления виз как для граждан Молдовы в Китай, так и для граждан Китая в Молдову упростилась и ускорилась. Не нужны больше приглашения, у нас прекрасно функционирует система электронной визы, можно сказать, что преград для перемещений и контактов стало меньше, как никогда. Конечно, это было до появления вируса COVID-19. Как видите, положено начало многим направлениям. Сейчас наша задачa — продолжить все эти проекты, не дать им затеряться в повседневной текучке. Над этим и работаем. – Как себя чувствуют в Китае наши соотечественники, которые учатся или работают в этой стране? – Современный Китай демонстрирует огромные достижения и стремительный экономический рост, и это привлекает людей всего мира, наши соотечественники — не исключение. В связи с быстрым экономическим ростом, в Китае повысился спрос на зарубежных специалистов, иностранец может открыть собственный бизнес либо устроиться наемным работником. Китай — безопасная страна, население очень дружелюбно к иностранцам, неудивительно, что многие молдаване связывают свою судьбу с этим местом. Здесь уже немаленькое активное их сообщество, наши соотечественники заняты в разных сферах деятельности: студенты, бизнесмены, профессора, менеджеры, транспортники-логисты, промоутеры, актеры, танцоры, автогонщики и даже блогеры с миллионной аудиторией. Благодаря их усилиям по продвижению имиджа Республики Молдова, плавной интеграции в китайское общество, умению применить свои таланты и профессии, найти общий язык с местным населением, приобщиться к традициям и устоям, наша страна уже достаточно хорошо известна в КНР. Можно с уверенностью сказать, что сегодня Китай и Молдова ближе, чем когда-либо. – В чем секрет Китая и китайцев, ведущий их к достижениям в различных областях жизни? Есть что-то общее в наших менталитетах? И в состоянии ли мы понять традиции и культуры друг друга, Ваш личный опыт в этом отношении? – Китай – огромное государство, оно разное и необычное не только для иностранцев, но и для самих китайцев, ведь Север и Юг сильно отличаются. Это удивительная страна контрастов и больших возможностей. Китай завораживает и одновременно настораживает многих, кого-то — небывалым ростом, а кого-то — своей загадочностью. Мне, конечно, очень интересно изучать современный Китай, пытаться понять особенности управления страной и тонкости китайского менталитета. Еще рано делать выводы, так как у каждой страны свои управленческие традиции и свои особенности экономики. Поэтому, повторить китайский успех, просто копируя действия КНР, невозможно. По моему мнению, чему нам точно стоит поучиться у этой восточной страны – скорости реагирования на вызовы, прагматичности, умению налаживать связи и упорному труду. Также опыт Китая в «заимствовании» технологий и лучших практик у других государств тоже интересен, так как многие страны прошли от процесса «заимствования» и «копирования» к собственным инновациям и творениям. Ваш вопрос о менталитете двух наших народов и точках соприкосновения –тонкий и многосторонний. Я заметил, что у нас сходные представления о дружбе, похожие взгляды на жизнь, праздники обязательно сопровождаются продолжительными и обильными застольями, мы обоюдно щедры и исповедуем традиционные ценности: семью, авторитет старших. Он до сих пор играет очень большую роль, и отрицательное отношение к домам престарелых — один из показателей. Каждый день моей работы в Китае подтверждает необходимость специальных знаний об этой стране. Например, первое правило взаимодействия с китайцами — подружиться с ними, а для этого надо несколько дней потратить на беседы, казалось бы, о чем-то не очень значимом, надо быть готовым к церемониям, ужинам и обедам, к посещению исторических мест. Нужно даже научиться правильно принимать визитные карточки: их всегда берут двумя руками и внимательно изучают, поскольку они отражают статус человека. На переговорах карточку китайца нужно положить перед собой и постоянно в нее заглядывать, проявляя уважение к собеседнику. В Китае очень важно, кто первым садится за стол, кто к кому обращается: если перед вами китайская делегация, обращаться нужно к самому старшему, даже если он – не главный. В Европе каждый член делегации — значим, каждый говорит за себя, рассказывает о своих достижениях. В Китае выступает только один человек. Поэтому, когда иностранцы говорят все одновременно и даже спорят между собой, китайцам это кажется невежливым. Если не знать и не соблюдать этих традиций и ритуалов, договориться с китайцами вряд ли получится. – Значит, Вы, несмотря на эпидемиологические ограничения, уже успели немного познакомиться со страной. Удалось побывать в дальних провинциях, далеких от индустриализации? Что в Китае производит на гостей самое большое впечатление? – Я приехал в Китай, когда эпидемиологическая обстановка улучшилась, и была возможность посетить около 10 городов из 5 провинций Китая: Шанхай, Шеньджень, Ухань, Иу, Сюнгань, Фуцзьянь и другие. Китайские провинции по экономическому потенциалу можно сравнить с крупными европейскими странами, поэтому, я заинтересован в изучении преимуществ каждого китайского региона, чтобы идентифицировать взаимовыгодные области сотрудничества. Так вот, могу сказать, что во время визитов по стране стало очевидно, как далеко Китай оторвался от остального мира по размеру своей экономики, а ВВП его отдельных регионов давно можно сравнивать с целыми государствами. Если по показателю номинального ВВП в мире лидируют США, то касаемо ППС (паритет покупательной способности в экономике) на первой строчке оказывается уже Китай, а США лишь на второй, а то и на третьей, если принимать экономику Евросоюза за нечто единое. Логично, что китайские провинции развиваются неравномерно. Те, что находятся в глубине континента, менее развиты, чем восточныe. Положение вторых намного выгоднее, они расположились вдоль океана, на пересечении важнейших логистических магистралей, и обладают множеством незамерзающих портов. Здесь же сконцентрирована большая часть китайского населения. Сегодня уже у 10-и китайских провинций из 31-й размеры экономик превышают триллион долларов и могут быть сравнимы с важными мировыми экономиками вроде Франции, Мексики, Италии или Южной Кореи. Меня тронул тот факт, что на протяжении времени, пока Китай делал этот невероятный скачок, названный экспертами «экономическим чудом», он всерьез относился к проблемам искоренения нищеты – фундаментальной проблемы для каждой нации. Руководство КНР осознавало, что невозможно претендовать на формирование «общества среднего достатка» в ситуации, когда есть граждане, продолжающие жить в нищете. Сегодня мы видим, что Китай не просто сосредоточился на результатах доходов на душу населения, а сделал все возможное, чтобы не оставить ни одного гражданина за пределами своей истории успеха. Интересно, что к проблеме искоренения бедности Китай подошел с позиции, которая не бросала вызов традициям. Для каждой деревни, района, уезда, была разработана своя отдельная программа по борьбе с бедностью. Отдельные программы были разработаны для каждой семьи. Есть китайская пословица, знакомая и нам: «Дай бедному рыбу и накормишь его на день, научи его ловить рыбу и накормишь его на всю жизнь». Так что, помощь заключалась не в том, чтобы бесконтрольно выделять деньги, а в том, чтобы реализовать конкретные проекты, позволяющие наладить стабильный и долгосрочный доход. Мне очень интересна китайская практика создания центров электронной коммерции в сельской местности, так называемых, «Taobao Villages»; стратегии сопряжения региональных экономик, в которых развитые восточные регионы делились своими возможностями с западными; инициативы по строительству дорожной инфраструктуры; интернет-сети в сельских районах; решение проблем в каждой семье в отдельности и на индивидуальном уровне – с конкретными шаблонами и запросами. В 1978 году 95 процентов населения Китая жили в нищете, к 2012 году таких осталось 99 миллионов человек. В 2020 году не остаётся ни одного – страна на 10 лет раньше намеченного срока выполняет цель номер один Программы устойчивого развития ООН до 2030 года. Такие цифры никого не могут оставить равнодушным. – Фантастические цифры. Несмотря на очень долгий перелет, я готова полететь в Китай и увидеть всё это собственными глазами. А как там устроен быт для иностранцев? Вам нравится китайская еда, какой чай теперь самый любимый? – Китайская кухня поражает своей многогранностью и разнообразием: от провинции к провинции вкусовые предпочтения могут меняться кардинально. На севере предпочитают мясные блюда, на востоке – морепродукты, в центре – острая кухня, на юге – пресная, а на западе она больше похожа на среднеазиатскую. Приготовление пищи в Китае всегда расценивалось, как настоящее искусство, поэты и философы писали трактаты о еде и составляли рецепты. Повара здесь имели такой же статус, как и важные чиновники. Согласно легенде, основатель династии Шан (1600-1027 до н.э.) назначил премьер-министром своего повара. Китайская кухня весьма специфична и экзотична, поэтому, даже самая простая классификация может показаться европейцу сложной. Я бы назвал её выверенной системой сочетания вкуса и питательной ценности, вечным поиском баланса между вкусным и полезным, нашедшим достойное решение в китайской кулинарной традиции. Итак, существует восемь видов китайской кухни: сладкая кантонская, известная своими нежными и хрустящими блюдами; аньхойская ароматная; сладкая и свежая фуцзянская; масляная и разноцветная хунаньская; кухня цзянсу; необычная шадуньская — именно там готовят суп из акульих плавников; острая и жирная сычуаньская, известная сохранением исходных вкусов блюд и виртуозной работой ножом; чжэцзянская. Как видите, китайская кухня очень разнообразна, и каждый может найти за круглым крутящимся столом блюдо по своему вкусу, но мне лично нравится её «здоровый» состав. Конечно, жизнь в Китае означает и ежедневное знакомство с новыми сортами чая. Чаепитие в этой стране – целый ритуал, сопровождаемый новой информацией о напитке. Я уже успел понять, что поначалу чай использовался как лекарство и только через время превратился в разновидность полезного напитка, стал неотъемлемой частью китайской культуры. Сегодня здесь известно около тысячи видов бодрящего напитка. Кроме существующих в природе трехсот подвидов чайного куста, селекционеры вывели еще несколько сотен. Среди китайских любителей чая есть поговорка: «Кусок хорошего чая «пуэр» более ценен, чем грамм золота». Некоторые считают, что чай является инвестиционным товаром, а не просто тем, что можно положить в чашку для питья. За последнее десятилетие некоторые высококачествен-ные чаи, особенно те, что улучшаются с возрастом, стали такими же коллекционными в Китае, как и самые редкие марочные вина. Вы наверняка уже поняли, что среди такого изобилия трудно выбрать один любимый сорт чая. Я пользуюсь случаем своего пребывания в Китае и ежедневно дегустирую новые виды этого ароматного, вкусного и полезного напитка. – Что Вы делаете в свободное время, с кем общаетесь? – Пока свободного времени нет, очень много интересной информации хочется узнать и «переработать». В выходные дни, по приглашению местных органов власти, объезжаю новые города и регионы, в надежде лучше познакомиться с атмосферой внутри страны. Такие визиты и вправду помогают понять, что Китай – это не только «политическая столица» Пекин или «экономическая столица» Шанхай, а множество других очень динамичных и красочных мест. – Господин Посол, я благодарю Вас за интересную беседу и желаю Вам успешной каденции на благо Республики Молдова. Интервью вела Ольга Березовская Специально для kommersantinfo.com Пекин – Кишинёв

