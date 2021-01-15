Смерть подождет: В Молдове от коронавирусной депрессии применяют несколько средств

Испытано на себе - ТОП-5 методов, помогающих пережить трудные времена.

Коронавирус наибольший удар нанес по психике жителей Молдовы… впрочем, не только Молдовы, но и всего мира. Многие до сих пор не могу прийти в себя после карантина длиной в два месяца, про который другие стали и вовсе забывать. Для части населения это просто была тюрьма. Еще потери… близкие, знакомые вдруг уходят, умирают, без всяких, казалось бы, на то причин. Это добивает больше, чем перенесенный ковид в тяжелой форме. Накладывается переменившийся образ жизни, новые правила, часто и большое разочарование – потеря работы. Плюс – возврат за «железный занавес», как в советское время, хотя тогда люди могли ездить по необъятной стране. Сейчас, за редким исключением, - только по малюсенькой Молдове.

Как это пережить?

Мы – друзья, родственники, знакомые - пытались все вместе, поддерживая друг друга, бороться с надвигавшейся депрессией. Большинство отделались «легким испугом». Конечно, не совсем легким, кто-то тяжеловато выходил из состояния подавленности, но… - справились.

1. Семья

Это лучшее «средство» от хандры и депрессии. Не всегда, конечно, спасает, но в большинстве случаев именно семья помогает. Проводите больше времени с детьми – особенно школьники и малыши нуждаются сейчас в поддержке взрослых, это отвлечет. Готовка для близких – тоже хорошо действует на состояние. В общем – все в семью, все для семьи. Если так получилось, что семьи нет, - держитесь ближе к друзья. Или возьмите над кем-нибудь шефство, подумайте о тех, кому сейчас еще хуже. Наверняка, среди знакомых есть еще одинокие люди, «сколотите» компанию.

2. Работа

Вот уж где скучать не приходится! На работе всегда что-то новое, а если с коллективом повезло, - так еще и общение интересное, да даже поругаться есть с кем. И не говорите, что потеряли работу и не можете найти. Тот, кто ищет, находит. Может, не ту самую - любимую, высокооплачиваемую или престижную, но любая работу лучше, чем полуголодное существование или думы о себе, несчастном… Не встречала ни одного человека, кто бы искал работу и не нашел, здесь, в Молдове. Это при том, что в любой области людей не хватает.

3. Учеба

Сегодня это вошло в моду: 35-55-летние получают второе высшее образование, люди до 70-ти лет идут на курсы и серии мастер-классов. Учатся по разным причинам: улучшить профессиональные навыки, заняться любимым делом, сменить работу, потренировать мозг. Все это спасает от депрессий. Когда тут унывать, если сессия на носу?! Учиться можно онлайн. Иногда – бесплатно. Часто можно найти грант для обучения. Даже здесь, в Молдове. Так что – вперед, учитесь!

4. Хобби и увлечения

С этим сложнее. Если нет увлечений, которые цепляют, заставить себя полюбить вышивание крестиком или разведение цветочков, не получится. С другой стороны, - может, просто не нашли что-то свое. Моя знакомая не предполагала, что дача станет ее вторым домом, спасением от карантина и депрессии, увлечением, да еще и отличным местом для веселом времяпрепровождения с друзьями. Кто знает, какое дело вас может затянуть. Пробуйте все подряд. По крайней мере, это отвлечет от разных плохих мыслей. Ну и… гугл в помощь!

5. Общение и помощь

Одна моя знакомая, чтобы не сойти с ума в четырех стенах (ухаживала за больным родственником), начала помогать другим. Устроила в своем доме штаб, распределяла помощь и т.п. Так стала волонтером. Это затянуло. Это и общение, и дело, и… удовлетворение от того, что ты нужен, что благодаря тебе те, кому сейчас хуже, могут выжить.

Необязательно становиться волонтером. Но если рука тянется к веревке с мылом или бутылке, подумайте о тех, кому еще хуже. Попробуйте помочь. Хотя бы за хлебушком сходить или полы помыть, шарфик связать или (если есть машина) помощь отвезти. Выйти на субботник в городе. Разбить палисадник во дворе. Соорудить домики для котиков. Да много чего можно сделать… И найдутся у вас и друзья, и люди, благодарные вам, и желание жить и что-то делать!

ХХХ

Кстати, лучше ударить сразу по всем фронтам, попытаться все эти способы использовать. Занять себя так, чтобы… не продохнуть (не к ковиду будет сказано). Или найти свой особый путь, которые уведет далеко от депрессий и апатий. И тогда пандемию можно послать ко всем чертям и вдохнуть полной грудью!

Надежда КИШИНЕВСКАЯ