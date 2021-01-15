Если новый президент Молдовы Майя Санду встречает 2021 год на восходящем тренде, проигравший ей выборы Игорь Додон в новом году продолжит катиться вниз.

На парламентских выборах 24 февраля 2019 года Партия социалистов получила в общенациональном округе 441 тысячу голосов (30,3%). В первом туре президентских выборов 1 ноября 2020 года за Додона проголосовало 440 тысяч избирателей (32,6%). Додон утратил административный ресурс, и в отличие от партии Санду, у которой нет конкурентов на правом фланге, социалистам на досрочных парламентских выборах придется конкурировать и с Ренато Усатым, и с Иланом Шором, и с Владимиром Ворониным, и с Марком Ткачуком. Максимальный результат, который партия Додона сможет получить на этих выборах — 25%.

Если не считать беглых уголовников Владимира Плахотнюка и Илана Шора, сегодня Додон — самый токсичный молдавский политик. У него богатая история сотрудничества с теми же самыми Плахотнюком и Шором. За ним тянется целый шлейф коррупционных скандалов, включая финансирование его партии Плахотнюком и из-за рубежа.

Цель Додона — сохраниться в молдавской политике самому и сохранить свой партийно-мафиозный клан, состоящий как из самой партии социалистов, так и из многочисленных коррупционных схем, коммерческих и медийных структур. Политический проект Додона очень дорогостоящий и требует постоянных многомиллионных долларовых вливаний. В достижении своих целей Додон рассчитывает на дальнейшую поддержку России и на еще большее коррумпирование молдавских политиков, чиновников, бизнесменов и пропагандистов.

После провала на президентских выборах Додон решил больше не играть в многовекторность и «взвешенную внешнюю политику», а позиционировать себя в качестве сугубо «Русской партии» в Молдове, которая по умолчанию выступает и в роли антизападной силы. У такой партии всегда будет консолидированное ядро электората, который составляет 20-25% от общего числа избирателей.

При тотальной мобилизации избирателей в Приднестровье и в России эту цифру можно даже довести до 30%. Вернувшись к руководству такой партии на съезде 30 декабря, Додон гарантирует себе безусловную поддержку Москвы. Он становится не просто «пророссийской силой» Молдовы, а «русской силой» в Молдове. Лицом «Русского мира» в Молдове. Фронтменом русского фронтира на юго-западных окраинах бывшей империи.

Это автоматически обеспечивает Додону дальнейшую политическую, финансово-коммерческую, медийно-пропагандистскую поддержку Москвы, и столь же автоматическое подавление Москвой всех его конкурентов в Молдове, которые по недоразумению считаются «пророссийскими». Право быть «другом России» в Молдове эксклюзивно закрепляется за Додоном.

Лучше Додон в руках, чем непонятно кто и когда в небе. К бывшему президенту Молдовы в Москве и раньше относились, как к своего рода «российскому губернатору» в молдавском несубъекте Российской Федерации. Новый статус Додона как лидера «Русской партии» в Молдове только закрепляет его положение безальтернативного и безусловного представителя Москвы в Кишиневе.

Главный минус превращения ПСРМ в «Русскую партию» заключается в том, что это уже не молдавская партия, а партия другого государства, действующая в Молдове. Санду тоже действует, как представительница иностранной, западной, силы, но возможности Запада влиять на ситуацию в Молдове, на всех ее политиков, включая того же самого Додона, не сопоставимы с возможностями Москвы. Сколько Додона ни корми, у Главного Посла все равно больше.

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