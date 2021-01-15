Вадима Красносельского не задерживают, потому что нет политической воли. И пока мы ссоримся только по телевизору, а политические лидеры делают вид, что ничего не происходит, встречаются с ними и называют их президентами, этому никогда не будет конца, потому что прокуроры и следователи должны понимать, чего хочет руководство.

Красносельский проезжает, все лидеры Приднестровья проходят через аэропорт и в эти дни, и во время правления других. Это узурпация власти, и вот уже 30 лет мы допускаем такие вещи. Должно быть уголовное дело, или, по крайней мере, эти люди должны бояться проникать на нашу территорию».

Бывший министр внутренних дел Александр Жиздан.

пысы. Во как плахотнюковские заговорили.

Скучают по временам, когда без суда и следствия людей закрывали?

пысы2. А еще Жиздана, когда он министром был, "раздражало", что Цуцу ездил на авто с тонированными стеклами. Министра МВД. Раздражало. Не министр, а тряпка.