В гранатово-лимонном Кишиневе… прилавки завалены цитрусовыми

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Экономика
В новый год – с новыми ценами. Собственно, цены выросли на цитрусовые, в основном, если сравнивать с предновогодней неделей, и то не очень сильно. А вот стоимость привычных корнеплодов, яблок осталась прежней. И это радует.
Цены на фрукты и овощи на Центральном рынке Кишинева на 14 января 2021 года:
Облепиха – 50 леев/коробка.
Яблоки – 10-18 леев/кг.
Груши – 13 леев/кг.
Мандарины – 18-19 леев/кг.
Виноград – 10 леев/кг.
Лимоны – 20 леев/кг.
Гранаты – 32 лея/кг (от 10 леев/шт)
Апельсины – 22 лея/кг.
Имбирь – 90 леев/кг.
Бананы - 23 лея/кг.
Хурма – 38 леев/кг.
Перец болгарский – 30 леев/кг.
Помидоры – 25-35 леев/кг.
Огурцы – 30 леев/кг.
Картофель – 5-7 леев/кг.
Лук – 4-5 леев/кг.
Морковь – 5-7 леев/кг.
Капуста белокочанная – 5 леев/кг.
Свекла – 6-7 леев/кг.
Грибы – 15-30 леев/кг.
Надежда КИШИНЕВСКАЯ
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