В гранатово-лимонном Кишиневе… прилавки завалены цитрусовыми

В новый год – с новыми ценами. Собственно, цены выросли на цитрусовые, в основном, если сравнивать с предновогодней неделей, и то не очень сильно. А вот стоимость привычных корнеплодов, яблок осталась прежней. И это радует.

Цены на фрукты и овощи на Центральном рынке Кишинева на 14 января 2021 года:

Облепиха – 50 леев/коробка.

Яблоки – 10-18 леев/кг.

Груши – 13 леев/кг.

Мандарины – 18-19 леев/кг.

Виноград – 10 леев/кг.

Лимоны – 20 леев/кг.

Гранаты – 32 лея/кг (от 10 леев/шт)

Апельсины – 22 лея/кг.

Имбирь – 90 леев/кг.

Бананы - 23 лея/кг.

Хурма – 38 леев/кг.

Перец болгарский – 30 леев/кг.

Помидоры – 25-35 леев/кг.

Огурцы – 30 леев/кг.

Картофель – 5-7 леев/кг.

Лук – 4-5 леев/кг.

Морковь – 5-7 леев/кг.

Капуста белокочанная – 5 леев/кг.

Свекла – 6-7 леев/кг.

Грибы – 15-30 леев/кг.

Надежда КИШИНЕВСКАЯ