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Майя Санду приложит все усилия для налаживания отношений с Российской Федерацией
15.01.2021

Майя Санду заявила дипломатическому корпусу Молдовы, что приложит усилия для налаживания отношений с Российской Федерацией:

"У нас комплексные отношения с Россией, много наших граждан живут там, есть традиционный товарообмен, но есть и разница во мнениях по ряду вопросов. Хочу напомнить, что мы хотим преодоления проблем через взаимоуважение и диалог.

Это предполагает уважение нашего нейтралитета, включая преодоление ситуации в Приднестровском урегулировании и с присутствием российских войск на территории нашей страны.

Достижение этих целей возможно через диалог и партнёрство. Я персонально приложу все усилия, чтобы с РФ были хорошие отношения. Наша цель -  построить взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения".

Ну, вперед, в Москву, если прямо всё так.

@Telegram GK


 
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