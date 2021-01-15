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До 20 лет тюрьмы. Санду нужно судить за измену Родине
15.01.2021

Не осудив намерения Киева обмелить среднее течение Днестра, Санду сдала Молдову.

Экологи уже который год бьют тревогу – Днестр существенно обмелел. Ранее весной, когда он всегда был полноводным, вода заполняла прибрежные долины, что способствовало началу нереста у рыбы, но так как нерестилищ не образуется, то, соответственно, значительно пострадала и популяция многих видов рыб в Днестре, растительность по берегам, которой питаются животные и домашний скот. Таким образом, от отсутствия воды страдает вся флора и фауна днестровского речного бассейна.

Это происходит именно по причине беспорядочного строительства гидроэлектростанций на украинской части реки и подключения новых гидроузлов. В верховьях Днестра можно найти даже такие участки, которые удается без труда перешагнуть. А у села Кошница Дубоссарского района в засушливое время ширина Днестра сокращается всего до метра, чего прежде никогда не было.

Теперь же Санду во время визита в соседнюю страну поддержала намерения Киева возводить в верхнем течении Днестра новую гидроэлектростанцию, которая наравне с уже действующими гидроузлами превратит реку в каскад стоячих озер. А когда поняла, что жестко подставилась, - заявила, что во время предстоящего визита в Брюссель попросит Евросоюз осуществить полную экспертизу ситуации на Днестре.

– Мы детально обсудили этот вопрос с президентом Владимиром Зеленским. Есть полное понимание необходимости соблюдения экологических норм, чтобы не подвергать риску около семи миллионов граждан Молдовы и Украины, проживающих в бассейне реки Днестр. Река обеспечивает нас питьевой водой, и мы должны сохранить это и для следующих поколений, — сообщила Санду.

Всю эту пыль в глаза мы даже комментировать не будем. Просто напомним о статье УК РМ «Измена Родине», что четко сказано: «Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином Республики Молдова в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности Республики Молдова путем перехода на сторону врага, шпионажа, выдачи государственной тайны иностранному государству, иностранной организации или их представителям, а равно оказание помощи иностранному государству в проведении враждебной деятельности против Республики Молдова».

А ведь Санду прямо сейчас на наших глазах умышленно способствует подрыву суверенитета, безопасности и обороноспособности Республики Молдова через потворствование, соучастие, если угодно, враждебным действиям украинской стороны, которые, если их не пресечь, приведут к полному лишению воды доброй половины населения Молдовы, что, по самым скромным подсчетам, составляет миллион с лишним человек! Между прочим, кишиневцам в случае обмеления Днестра воды, по данным экспертов, хватит только на два дня.

Николай Костыркин


 
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