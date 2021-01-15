"Люди мрут от коронавируса, как мухи, это скрывают, чтобы не было паники"

Хоронят ли умерших от этой заразы по-прежнему в закрытых гробах. В соцсетях, как всегда, полно слухов. Вот и сей раз многие решили, что смертность от коронавируса намного выше, чем нам докладывает официальная статистика. Поэтому мы решили все узнать, как говорится, из первых рук и позвонили в Комбинат ритуальных услуг.

- Нет, статистика не обманывает, - ответили нам там. - Количество официально подтвержденных смертей от коронавируса соответствует количеству захоронений.

- Их, по-прежнему, хоронят в закрытых гробах?

- Да, все происходит согласно правилам. И, допустим, на кладбище Святого Лазаря ("Дойна - прим.авт.) нет целых кварталов, где захоранивают таких вот умерших. У одних, например, имеется авторизация на захоронение на определенном квартале, и там он имеет право захоронить своего родственника умершего от коронавируса.

Леонид РЯБКОВ