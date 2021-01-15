Чокой: возможно, нам придется вернуться к более жестким ограничениям

Статистика будет ухудшаться?

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой высказался на тему, связанную с коронавирусом. По словам Чокоя, Молдова может вернуться к более жестким карантинным ограничениям, если статистика по ковиду начнет ухудшаться. К сожалению, сценарий образца начала весны прошлого года может повториться.

- Мы ожидаем новую волну заражений, принимая во внимание, что были зимние праздники, многие сограждане приехали из-за границы, чтобы отметить их в кругу близких и родных. Не исключаем распространения волны инфекций в ближайшие 10-14 дней с учетом инкубационного периода вируса. Поэтому власти внимательно следят за ежедневными показателями новых случаев инфицирования, и в случае роста их числа нам придется вернуться к некоторым более жестким ограничениям.

Автор: Михаил Генчу