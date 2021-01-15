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Общество
Молдова обновила список стран «красной зоны»
15.01.2021

Кто находится в данном перечне государств?

Молдова обновила список стран, по приезду из которых граждане должны находиться 14 дней на самоизоляции. Данный список должен вступить в силу 18 января. Об этом сообщает молдавской Минздрав.

В обновленном списке значатся 26 государств. США, в частности, из обновленного списка было решено исключить. 

Показателем для включения в список государств, для которых требуется разрешительный режим при въезде лиц в Республику Молдова, является частота случаев заражения Covid-19, превышающая или равная 411 случаям на 100 тыс. населения.

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