Дмитрий Дьяков: У Санду нет выбора, она обязана выдвинуть премьера

Депутат поддержал мнение экспертов. Мы уже сообщали о том, что даже известные своими прозападными взглядами эксперты считают, что Санду идет на нарушение Конституции, сознательно не выдвигая кандидатуру премьера. Такого же мнения придерживается депутат-демократ Дмитрий Дьяков, который призвал Санду руководствоваться Конституцией, а не собственными интересами:

- Досрочные выборы - одна из возможностей провести реконфигурацию парламента, правительства. Однако, выборы не могут быть основной целью. Инициатива выдвижения премьер-министра – прерогатива президента. Если существует парламентское большинство, она проводит консультации и выдвигает предложенную кандидатуру, либо предлагает другую. Если нет, госпожа президент должна по собственной инициативе предложить собственного кандидата. У нас есть Конституция, и уверен, что госпожа Санду не хочет ее нарушать, - заявил Дьяков, слова которого приводит pravdorub.md.

Депутат считает, что Майя Санду обязана подать хороший пример и не создавать прецедент:

- Если Конституционный суд одобрит идею с самороспуском, то это может создать прецедент, к которому по своему желанию смогут обратиться уже будущие главы государства, - добавил политик.

Автор: Михаил Генчу