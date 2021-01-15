До минус 19! Узнали, что лютые морозы в Молдове на выходных будут сильнее, чем предполагали синоптики

Метеорологи объявили желтый код в связи с надвигающимися на страну морозами. Мы уже не раз писали о том, что в эти выходные выходные на Молдову обрушится Арктический циклон. М вот - подтверждение синоптиков. Объявлен "желтый" уровень метеоопасности из-за резкого ухудшения погоды.

Синоптики объявили на период с 16 по 19 января "желтый" уровень опасности на всей территории республики из-за резкого изменения погоды.

По их данным, ночью температура воздуха будет колебаться от -10 до -15° C, а днем от -5 до -10° C. Но минусовой пик, конечно, нас ожидает в ночь на воскресенье - до 19 градусов ниже нуля. При этом весь этот период практически не будет осадков - так, местами легкий снежок.

Лидия ТКАЧ