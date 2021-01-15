Коронавирус в Молдове, данные на 15 января 2021 года: + 576 человек

B Молдове в общей сложности зарегистрировано 152 263 случая заражения коронавирусом с момента подтверждения диагноза у первого пациента. За минувшие сутки, 15 января 2021, в Молдове выявлено 576 случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 152 263.

Коронавирусная сводка за сутки:

Из общего количества случаев 7 случаев импортные (Великобритания - 2, Германия - 1, Ирландия - 1, Италия - 1, Украина - 1, Российская Федерация - 1).

Всего проведено 3108 тестов, из них 2824 первичных и 284 повторных.

Из общего числа заболевших 18 - медицинские работники: 4 врача, 9 медсестер, 5 человек вспомогательного персонала.

Всего в больничных медицинских учреждениях госпитализирован 2291 пациент с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 224 в крайне тяжелом состоянии (40 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Еще 992 человека вылечились. Всего от COVID-19 излечились 141975 человек.

На домашнем лечении находятся 3966 человек с легкой и средней формой COVID-19, а 18 357 человек находятся под наблюдением на дому.