Майя Санду обратилась к участникам коррупционных схем из дипкорпуса: "Прекратите сейчас же"

Коррупционные схемы в дипломатическом корпусе нужно искоренить, заявила президент Майя Санду. Никаких деталей о предполагаемых махинациях она не привела, но пообещала, что нарушителей ждёт наказание по всей строгости закона.

"Эти схемы не только наносят ущерб бюджету и общественным интересам, но и делают государственных служащих заложниками интересов криминальных группировок, представленных и в политике. Обращаюсь к вовлечённым в такие схемы: прекратите сейчас же", - заявила президент.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Даниел Водэ пообещал прокомментировать заявление президента позднее. Утром пятницы глава МИДЕИ, также исполняющий обязанности премьер-министра, прокомментировал дело бывшего посла Молдовы в России Андрея Негуцэ, обвиняемого в причастности к контрабанде анаболиков в машине дипмиссии.

"Признаюсь, и я, и сотрудники МИДа были озадачены. Этот случай заставил пересмотреть правила перевозки дипломатической почты. Отныне она будет строго проверяться. Будет составляться перечень вещей в дипломатическом мешке, он будет опечатан, и печать можно будет снять только в пункте назначения", - заявил Чокой.

Несколько дней назад Негуцу перевели из-под домашнего ареста в изолятор 13-ой тюрьмы. По мнению прокуратуры, есть риск, что он повлияет на свидетелей и уничтожит улики. Негуца отрицает, что причастен к контрабанде анаболиков.