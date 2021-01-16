Майя Санду: У меня есть люди, которые могут сформировать хорошее правительство

Президент Майя Санду говорит, что у нее есть команда, которая могла бы сформировать очень хорошее правительство, но отсутствие парламентского большинства для поддержки новой исполнительной власти не позволяет ей выдвинуть кандидата на пост премьер-министра, - отмечает IPN.

“У меня есть команда, у меня есть люди, которые сформировали бы очень хорошее правительство, но проблема заключается в отсутствии поддержки в парламенте. Даже если бы приняли этот кабинет министров, ясно, что не будет большинства, поддерживающего инициативы этого правительства”, - заявила Майя Санду в передаче „Пятница с Анатолием Голя” на телеканале РТР Молдова.

Президент Майя Санду считает, что голосование за правительство нынешним парламентом и последующая отставка соответствующего исполнительного органа не приведут ни к чему иному, кроме того, что досрочные парламентские выборы будут отложены на неопределенный срок.

“Мы предоставляем гражданам возможность избирать своих депутатов в зависимости от того, что они видели все это время, и исходя из того, что произошло до сих пор. Решение остается за людьми. Позже партии, которые войдут в парламент, решат, с кем они будут в союзе и с кем создадут парламентское большинство”, - сказала Майя Санду.

Глава государства объявила, что ожидает решения Конституционного суда о возможности самороспуска парламента, поданного Партией „Действия и солидарность” запроса, и только после этого примет решение для выхода из политического кризиса, в котором мы находимся.

Согласно Конституции, существуют две возможности для проведения досрочных парламентских выборов: если в течение 3 месяцев парламент не голосует по законопроектам или если две попытки облечь полномочиями новое правительство потерпят неудачу.