Табуретка Майи Санду

„Возможная неудача в попытке спровоцировать досрочные выборы рискует превратить президентское кресло Майи Санду в чрезвычайно неудобную табуретку, на которой она будет прозябать по крайней мере около двух лет до вероятных очередных парламентских выборов 2023 года … ”

Притворная озабоченность ПСРМ

Председатель ПСРМ Игорь Додон выразил обеспокоенность тем, что “в стране отмечен политический, конституционный и правительственный кризис, вызванный бездействием нынешнего президента страны”. Он уклоняется признать, что бездействие президента Майи Санду спровоцировано лицемерным поведением ПСРМ. Хорошо известно, что политический и правительственный кризисы были вызваны отставкой правительства Кику, а это решение было взято на себя и принято совместо самим Игорем Додоном, бывшим премьер-министром Ионом Кику, спикером парламента и экс-председателем ПСРМ Зинаидой Гречаной.

Что касается конституционного кризиса, то его попросту не существует. Статья 85 Высшего закона предусматривает, что у парламента и президента есть в распоряжении 3 месяца на преодоление правительственного кризиса, который произошел 23 декабря 2020 года. Более того, существует ряд постановлений и решений Конституционного суда (КС), касающихся практически всех аспектов процесса назначения, наделения правами, а также последствий возможной неудачи при назначении нового кабинета министров.

Все уже убедились, что единственная серьезная проблема нынешнего правительственного кризиса - это скорость выхода из него, при этом основное его воздействие ощущается в социально-экономическом и пандемическом измерениях. В отсутствие парламентского большинства, которое взяло бы на себя ответственность за управление, у главы государства есть свобода действий, чтобы найти собственный выход из кризиса. Это решение было озвучено президентом Майей Санду в своей инаугурационной речи 24 декабря 2020 года, сводившейся к роспуску парламента и проведению досрочных выборов.

Разумеется, нет вины главы государства за то, что парламентские фракции не в состоянии создать большинство, ответственное за обеспечение деятельности правительства. При таких обстоятельствах президент Майя Санду обязана принять во внимание предупреждение лидера ПСРМ Игоря Додона о том, что в скандально известном и разрозненном законодательном органе страны X-го созыва есть очень много депутатов, которые “проголосуют хотя бы и за „табуретку” на пост премьер-министра”, а это означает, что их интересует собственная политическая судьба, а не эффективность ответственного управления. Собственно, это причина того, почему президент Майя Санду пока колеблется выдвигать кандидатуру табуретки на пост премьер-министра.

Чтобы всем было понятно, следует отметить, что: табуретка - это общее название, придуманное Игорем Додоном для любой кандидатуры на пост премьер-министра, в том числе совершенно не подходящей для ряда парламентских фракций с точки зрения программных целей. Соответственно, вероятное облечение властью табуретки без открытого и ответственного взятия на себя обязательств по ее деятельности, призвано сохранить парламентские кресла за депутатами с небольшими шансами на переизбрание на вероятных досрочных выборах.

В указанных обстоятельствах неоднократно упоминалась двуличность отношения Игоря Додона и ПСРМ к вопросу выхода из правительственного кризиса. Общественность убедилась, что всего за одну неделю Игорь Додон твердо колебался между вариантом голосования за переходное правительство, которое впоследствии спровоцировало бы еще один правительственный кризис с последующими досрочными выборами, и другим вариантом, столь же твердым - срочным запуском досрочных выборов: „Призываем президента страны как можно скорее инициировать законные процедуры, которые мы начали неделю назад для роспуска парламента.

Других решений нет”. Это образец предосудительной игры в политические шахматы, которую так часто практикует Игорь Додон. Так что нельзя исключать возможное голосование фракцией ПСРМ или ее частью в пользу табуретки с целью дальнейшей дискредитации главы государства, обвиняя её впоследствии в том, что не выдвинула соответствующую табуретку на должность премьер-министра.

Спасительное для Игоря Додона решение

Выход из кризиса, на который недавно сослался Игорь Додон, может стать испытанием для ПСРМ, элегантным и с пользой для помятого имиджа партийного лидера. Например, достаточно того, чтобы на заседании исполкома ПСРМ, созванном лидером партии на 18 января 2021 года, были приняты несколько обязательных для исполнения членами парламентской фракции ПСРМ решений:

- неучастие в создании любого парламентского большинства;

- неучастие в голосовании за любую кандидатуру, формально предложенную на пост премьер-министра;

- содействие всеми средствами скорейшему роспуску парламента и развертыванию досрочных парламентских выборов;

- недопущение любой игры в политические шахматы в процессе моделирования обстоятельств, обосновывающих роспуск парламента.

Принятие этих решений побудило бы президента Майю Санду ускорить формальное назначение кандидатуры любой табуретки на пост премьер-министра. Это нетривиальная задача, потому что крайне сложно найти людей, склонных принять на себя неблагодарную роль табуретки, заранее обреченную на провал.

Фактически, наилучшим решением для преодоления правительственного кризиса было бы принятие единственного решения – неучастие фракции в заседаниях по облечению властью правительства, способствуя тем самым исчерпанию нужных попыток для выяснения обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента. ПСРМ обладает таким опытом, и его повторение стало бы доказательством последовательности политики партии! Принимая во внимание прецедент января 2016 года, который смоделировал провал команды Иона Стурзы, соответствующее решение нашло бы, безусловно, поддержку и фракции Партии „Действия и солидарность” (ПДС).

Совместные действия этих двух фракций гарантировали бы неучастие в заседаниях по облечение правительства властью, по крайней мере, 52 депутатов: 37 от ПСРМ и 15 от ПДС, обеспечив отсутствие кворума и закрепив невозможность выражения вотума доверия любой табуретке. В свете решения Конституционного суда № 1 от 19.01.2016 г. мы убеждены, что Высокий суд имеет четкую судебную практику по соответствующему вопросу:

- “Принимая во внимание тот факт, что парламент не высказался через голосование по поводу наделения полномочиями / отклонения Правительства Стурзы, поскольку требования кворума не были соблюдены на заседании парламента, поэтому попытка сформировать правительство не была исчерпана, Суд рассматривает эти утверждения (фракции ПСРМ). .. как явно необоснованные:

- Суд отмечает, что невыполнение требования соблюдения кворума на заседании парламента 4 января 2016 года произошло именно из-за преднамеренного блокирования заседания фракцией ПСРМ через отсутствие членов этой фракции, что является исключительно результатом ее действий;

- “Независимо от того, проголосовал ли Парламент или нет в явной форме, попытка сформировать правительство считается исчерпанной по истечении этого срока”.

Выгоды, которые может извлечь ПСРМ из принятия решения не участвовать в заседаниях парламента по облечению табуретки властью, очевидны:

- ПСРМ подтвердила бы что она не только выражает свою озабоченность кризисом, в котором оказалась Республика Молдова, но играет решающую роль в преодолении этого правительственного кризиса, который она же и спровоцировала;

- ПСРМ подтвердила бы свою последовательность подходов в подобных политических ситуациях, подтвердив свое отношение, выраженное во время политического кризиса в декабре-январе 2016 года, тем более, что партия решительным образом твердо способствовала укреплению юриспруденции КС в этом смысле;

- решительный вклад ПСРМ в провоцирование роспуска парламента и проведения досрочных парламентских выборов дало бы лидеру партии, Игорю Додону, возможность как можно раньше занять публичную должность, имеющую огромное влияние на общественную жизнь страны и др.

Выводы

Созыв председателем ПСРМ Игорем Додоном заседания исполкома партии может привести к принятию важных решений по преодолению правительственного кризиса, способствующих скорейшему роспуску парламента и организации парламентских выборов.

Оптимальным решением ПСРМ было бы доказать последовательность в подходе к аналогичным политическим явлениям, повторив опыт января 2016 года, когда партия намеренно бойкотировала заседание парламента, посвященное облечению властью правительства Стурзы, способствовав тем самым укреплению судебной практики Конституционного суда относительно обстоятельств, оправдывающих роспуск парламента;

Президенту Майе Санду следовало бы более активно общаться с парламентскими политическими партиями, чтобы не допустить безответственного голосования за табуретку на пост премьер-министра. Возможная неудача в попытке спровоцировать досрочные выборы рискует превратить президентское кресло Майи Санду в крайне неудобную табуретку, на которой она будет прозябать по крайней мере около двух лет, вплоть до вероятных очередных парламентских выборов 2023 года.