Мария Шляхтицки: „Закон о статусе русского языка, геополитическая игра

Доктор хабилитат филологических наук Мария Шляхтицки считает, что закон о функционировании языков на территории Республики Молдова, придающий особый статус русскому языку, является геополитической игрой, о которой определенным политическим силам нужно было доложить Кремлю, - отмечает IPN.

„Это зондирование почвы для возможных досрочных парламентских выборов. Нонсенс при существовании официального языка государства объявлять другой язык языком межнационального общения. Официальный язык государства уже выполняет эту функцию”, - заявила Шляхтицки в передаче на TVR Moldova.

Доктор хабилитат филологии также говорит, что статья 13 Конституции, которая гласит, что государственным языком Республики Молдова является молдавский язык, не исчезнет слишком скоро из Верховного закона, хотя есть решение Конституционного суда, согласно которому официальным языком страны является румынский язык.

„Эта статья 13 Конституции дает право голоса как партиям левого, так и правого толка. Двойная единица измерения является основной в Республике Молдова. Два языка, две идентичности, две истории, что означает разделение, а разделение существует в интересах определенных сил”, - сказала Шляхтицки.

Закон о функционировании языков на территории Республики Молдова был принят 16 декабря 2020 года депутатами-социалистами и депутатами Платформы „За Молдову”. Согласно этому закону, власти Республики Молдова должны обеспечить оптимальные условия для использования и развития русского языка как „языка межнационального общения”. Закон также обязывает государственные учреждения предоставлять по запросу перевод с официального языка на русский. Закон был обжалован в Конституционном суде, а судьи Конституционного суда должны прокомментировать его конституционность в следующий четверг.