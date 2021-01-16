Республика Молдова может получить вакцину Pfizer или Modern

Исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой уточнил, отвечая на вопрос о том, какую вакцину против Covid получит Республика Молдова, что это может быть Pfizer или Moderna. „Мы ждем первую партию вакцины, и, как я был проинформирован Министерством здравоохранения, мы очень надеемся, что в первой половине февраля мы начнем реализацию национальной программы вакцинации”, - заявил глава правительства журналистам, передает IPN.

По словам Аурелия Чокой, не имеет значения, какой именно производитель будет поставлять вакцину. „Важно иметь гарантии того, что технические условия будут обеспечены, если речь идет о Pfizer, которая требует хранения при температуре -70 С. Уверяю вас, что у нас есть достаточные возможности для хранения до 200 тыс. доз вакцины.

У нас есть холодильные емкости, которые соответствуют необходимым критериям и позволяют хранить в хороших условиях 200-250 тыс. доз вакцины”, - заявил Аурелиу Чокой. Он выразил надежду, что Молдова сможет импортировать и другие вакцины, такие как Moderna, которые не требуют хранения при таких низких температурах.

Аурелиу Чокой отметил, что Молдова будет импортировать только те вакцины, которые имеют разрешение ВОЗ и Европейского агентства по лекарствам.