Такого скачка никто не ожидал: В Молдове на АЗС резко повысилась стоимость бензина, дизеля и газа

Скачок цен - более, чем на 1.50 леев. В Молдове с сегодняшнего дня бензин, дизельное топливо и сжиженный газ значительно выросли в цене.

В ночь с пятницы на субботу, 16 января 2021, на заправочных станциях Petrom цены стали выше. Скоро и на остальных заправках будут установлены новые цены, сообщает mold-street.com

Один литр бензина А–95 будет стоить 17 леев 75 банов, это на на 1 лей 60 банов больше, чем раньше. Прежняя цена составляла 16,15 леев. Дизельное топливо теперь стоит 14 леев 45 банов за литр. А цена сжиженного газа поднялась на 60 банов и составила 10 леев и 12 банов.

Рост цен на топливо начался в середине декабря 2020 года, когда цены на бензин и дизельное топливо поднялись примерно на 50 банов за литр.

Игорь КРУДУ