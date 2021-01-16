Социалисты готовят импичмент М. Санду

В последнее время стало трендом инициировать процедуры импичмента и естественно, кому как не "колыбели демократии" задавать политическую моду. Вот и наши элиты не остались в стороне...

Как сообщил И.О. министра юстиции Ф.Нагачевский президент согласно Конституции, обязан выдвинуть кандидата на пост премьер-министра. А если она этого не сделает в разумные сроки, то ей грозит политическая или юридическая ответственность за нарушение Конституции и присяги.

Смущает конечно термин «разумные сроки». В Молдове данное понятие может трактоваться весьма и весьма привольно. Для кого-то это неделя, а для кого-то и год…

Консультации с фракциями состоялись 24 декабря 2020 года, а сегодня уже 15 января 2021 года.

Согласно Конституции РМ в отношении Санду может быть инициирована процедура импичмента в случае совершения тяжкого деяния и нарушения положений Конституции. При этом предложение об отстранении от должности может быть выдвинуто не менее чем одной третью депутатов, что социалисты вполне могут осуществить своими силами.

В последние дни в действиях и реакциях Майи Григорьевны просматривается явно выраженная нервозность, так как имеется понимание, что ее положение становится достаточно шатким... При этом судя по настрою и консолидации социалистов их действия могут быть на определённом этапе весьма решительными и вместе с досрочными выборами может быть проведен референдум по её отставке.

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