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Санду на пути к переговорам с Россией зашла в тупик, еще не двинувшись с места
17.01.2021

Майя Санду повторяется.

- Отношения с Россией предусматривают и уважение к нашему нейтралитету, в том числе при преодолении ситуации, в которой мы оказались, в связи с нахождением российских военных на территории нашей страны. Это можно сделать через диалог и партнерские отношения, - сказала Санду.

Судя по всему, у президента РМ нет четкой повестки переговоров с Москвой, нет того, что сейчас модно называть дорожной картой, а ее команда отказывается себе в труде помочь ей разработать спектр предложений, способных устроить обе стороны.

Причина тому очевидна – Санду, как управленец, абсолютно безграмотна, лишена опыта и, видимо, природных способностей тоже. На волне крикливой самопропаганды она была избрана президентом, часть населения продемонстрировала свое полное непонимание проблем в стране, отдала на Майю Григорьевну свои голоса. По большому счету, Молдова снова заслужила достойного ее руководителя, внешне зависимого, недальновидного и не поборовшего личные фобии.

Подготовил Николай Костыркин


 
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