Муравский: министры, ушедшие в отставку, не нарушили закон

В законах не прописано, как следует вести себя министрам, подавшим в отставку.

Об этом заявил экс-министр экономики Александр Муравский на программе «Эксклюзивное интервью с Ниной Димогло» на телеканале РЕН Молдова.

– Ряд премьером после получения вотума недоверия уходили на следующий же день со своего поста, и обязанности главы кабмина исполнял или генеральный секретарь или другой чиновник, а министры продолжали работать, о чем могу утверждать, опираясь на собственный опыт. В законе о правительства сказано, что премьер после отставки может не исполнять свои обязанности, - отметил Муравский.

По его словам, в законе о правительстве сказано, что если министр не может исполнять свои обязанности, то его функции должен выполнять генеральный секретарь.

– Юристы до сих пор спорят, может ли министр вслед за премьером положить на стол заявление об уходе. Это недоработка законодательства, поэтому толковать можно по-разному. Но есть моральная сторона вопроса – было бы хорошо, если бы министры остались и выполнили свой долг до конца. С другой стороны, каждый день выслушивать истошные крики от необразованных комментаторов тоже невозможно, - заключил Муравский.

Подготовил Михаил Генчу