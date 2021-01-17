Владимир Брутер: «Коллективный Запад не допустит создания коалиции правых с социалистами

Депутаты партии «Действие и солидарность» Михаил Попшой, Дан Перчун и Вирджилиу Пысларюк еще 31 декабря обратились в Конституционный суд по поводу толкования Конституции, чтобы прояснить возможность самороспуска парламента путем принятия законодательным форумом решения по этому поводу квалифицированным большинством в две трети депутатов и таким образом спровоцировать досрочные выборы.

Комментируя запрос депутатов, эксперт в области конституционного права Александр Арсени заявил, что у Майи Санду нет другого выхода, кроме как предложить кандидата в премьеры: «Президент не может не предложить кандидата (в ситуации, когда правительство ушло в отставку), это императивная норма. Президент обязан это сделать. Я слышал революционные идеи о том, что президент может и не предлагать никого, но это бандитизм в конституционном плане. С Конституцией не играют. Разве что в Молдове».

Что произойдет, если КС пойдет на нарушение Основного закона? Как голосование в диаспоре должно влиять на избирательные приоритеты граждан, проживающих в стране? Сможет ли в Молдове сохраниться пророссийская партия? Об этом рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова политолог Владимир Брутер.

«Идея о том, что парламент Молдовы может самораспуститься, крайне вредная, - убежден Брутер. - Такого насилия над Конституцией допускать нельзя. Не случайно Арсени назвал это конституционным бандитизмом - это и в самом деле бандитизм. В Конституции РМ четко сказано, при каких условиях, когда и как парламент распускается. Остальное – это попытки совершить конституционный переворот».

Касаясь роль диаспоры в избирательном процессе, политолог отметил, что досрочные парламентские выборы еще раз поднимут вопрос участия диаспоры в избирательном процессе - в то время как международная практика предполагает решение таких проблем.

«Так, на президентских выборах в США информации о голосах избирателей из-за рубежа даже и не было, так как в США могут голосовать только избиратели по месту американского жительства. Никто не голосует в других странах - ни находящиеся в составе военных миссий в Ираке, Афганистане, Сирии, ни на военных базах, размещенных во многих странах мира и почти на всех континентах, не голосуют путешествующие граждане США.

Так должно быть и в Молдове. Выборы могут проходить только на территориях посольств и консульств. Такая практика - во всех странах, за исключением одной-двух. Остальные участки не являются территориями Молдовы. Мы не проводили выборы в Приднестровье потому, что говорили, что не контролируем территорию. Но мы не контролируем избирательные участки и в других государствах – там совершенно другие правила безопасности, другой контроль. Как мы можем проводить там выборы, если мы не проводим выборы в Тирасполе?! При этом с Тирасполем договориться об единых методах подхода проще, чем с итальянской полицией.

Другой вопрос в том, что право голосовать должно быть только у тех, кто постоянно проживает в иностранных государствах и имеет документ, подтверждающий это, а также другие документы, позволяющие легально находится в стране. В связи с большим количеством проголосовавших в Италии возник вопрос: как одновременно в Италии находилось более 200 тысяч избирателей, если ежедневно около 5-10 тысяч граждан Молдовы возвращаются на родину разными путями? Кто же там остался? Поэтому право голосовать может иметь только тот, кто подтвердил там свое проживание, и только в посольстве или консульстве.

Мне за рубежом никто не предлагал проголосовать, притом, что я такой же гражданин Молдовы, как и те из диаспоры».

По словам Брутера, досрочные парламентские выборы могут окончиться двумя вариантами.

Первый вариант будет в том случае, если диаспора вновь сыграет свою роль, и одна партия наберет преимущественное количество голосов в парламенте. Второй предусматривает создание коалиции ПДС, партии «Платформа DA» и «Нашей партии».

«Насколько коллективный Запад примет решение в пользу первого или второго варианта, пока еще не ясно, - добавил политолог. - Хотя есть понимание того, что у них долг перед лидером «Нашей партии» Ренатом Усатым, и они должны его каким-то образом отдать.

В случае досрочных парламентских выборов Усатый пройдет в парламент, и все будут зависеть от результата. Оставлять его по ту сторону политического поля коллективному Западу не выгодно. Поэтому он будет склоняться ко второму варианту. Хотя вполне вероятно, что сложность общения с «Нашей партией» и другие моменты могут привести к сценарию единоличного правления ПДС.

Поэтому перспективы руководства страной коллективным Западом определены точно: либо единолично ПДС за счет голосов диаспоры, либо коалиция ПДС, «Платформа DA» и, возможно, НП. Отстранение от власти ПСРМ говорит о том, что, скорее всего, это позиция коллективного Запада. Не допустит он и коалиции с социалистами в новом парламенте».

По словам Брутера, Запад может разрешить совместные действия с социалистами лишь в том случае, если с ними произойдет ситуация, аналогичная той, которая произошла в Латвии с партией мэра Риги Нила Ушакова. Согласно шутке, которая кажется правдоподобной, «Ушаков должен был сначала заявить, что Латвия была оккупирована русскими, и только после этого Запад разрешил ему быть лидером пророссийской партии. Когда это произошло, партия очень ослабла, и от самого Ушакова избавились на следующем повороте».

«Если ПСРМ согласится на такой вариант сценария коллективного Запада - она автоматически перестанет быть пророссийской партией», - заключил политолог.

Записала Марина ТИМОТИНА