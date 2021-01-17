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Интервью
«Церковь была очагом антисемитизма»
17.01.2021

Голландские протестанты покаялись перед евреями за Холокост. В эксклюзивном интервью Jewish.ru генеральный секретарь Протестантской церкви Нидерландов Рене де Реувер рассказал, как церковь была очагом антисемитизма, а потом сделала евреев партнёрами.

В Холокост из 140 тысяч нидерландских евреев выжили лишь 34 тысячи, остальные погибли в лагерях. Это самый болезненный эпизод в новейшей истории вашей страны. Почему после стольких лет вы решили извиниться перед евреями Нидерландов?

– Мы почувствовали, что должны наконец это сделать, идея витала в воздухе и не давала покоя. Мы столько раз обсуждали этот вопрос и в церковных дискуссиях, и с представителями еврейской общины. Да, это дела далекого прошлого, но это вопрос признания нашей ответственности за это прошлое! Ни для кого не секрет, что антисемитизм веками «произрастал» из церкви и евреи столетиями терпели издевательства и унижения. И вот через 75 лет после страшной трагедии, случившейся здесь с евреями, мы наконец решили: момент настал.

Сначала мы готовились выступить на годовщину освобождения Освенцима, но зимой грянула первая волна коронавируса. Мы решили отложить выступление до ноября, до другой важной годовщины – событий Хрустальной ночи в 1938-м. Мы сказали себе: сейчас или никогда!

И в год этой ужасной пандемии всё-таки выступили с официальным признанием вины Протестантской церкви Нидерландов перед евреями. Мы уверены, что это очень хорошо для будущего церкви, для наших нынешних и будущих отношений с еврейской общиной и вообще с евреями. Мы крайне довольны результатами и оказанной нам поддержкой со стороны общества и СМИ.

Скажите, это чистая случайность, что вы выступили с признанием вины перед евреями только после того, как это сделал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте?

– Наша церковь не связана с государством и всегда действует самостоятельно. В Германии, например, у церкви куда больше контактов с властями, так исторически сложилось. Так что это чистая случайность. Но я рад такому совпадению. Это показывает, что и власть, и церковь осуждают любые проявления антисемитизма и все, что произошло с евреями во время Второй мировой войны. Не буду скрывать, для нас это было дополнительным и очень важным стимулом выступить как можно скорее и внести свою лепту в дело признания вины перед евреями.

При этом перед вашим заявлением главный раввин Нидерландов Биньямин Якобс выступил со своим собственным. Он говорил, что хватит уже каяться за прошлое, его не исправить, и вообще «сын за отца не отвечает». Одним словом, намекнул, что зря вы, ребята, это затеяли.

– Расскажу, как было дело. Якобс сделал заявление заранее, считая наше выступление дежурным мероприятием в стиле «Мы такие молодцы, что признаем вину и посыпаем голову пеплом, ну и все, проехали!». Но когда он послушал мою речь, признал, что это было очень важное и трогательное заявление, в том числе лично для него. Он был очень взволнован и отметил, что мы сделали все правильно. Разумеется, сын за отца не отвечает, мы и не призываем к этому, дело в другом. В том, чтобы дать понять всему миру и прежде всего евреям Нидерландов: мы отдаем себе отчет, что церковь почти ничего не сделала для их защиты и спасения.

В 2019 году Англиканская церковь тоже выступила с официальным заявлением, в котором призвала всех христиан покаяться перед евреями за Холокост.

– Не за Холокост, точнее, не только за Холокост, но за века преследований и угнетений. Важно помнить, что евреи преследовались много лет, антисемитизм процветал повсюду, в том числе в церковной среде. Церковь была одним из очагов антисемитизма! И важно, чтобы, цитирую наше официальное заявление, «мы были начеку и не позволяли больше антисемитизму иметь благодатную почву в лоне церкви». Разумеется, мы полностью поддерживаем инициативу наших коллег из Англиканской церкви и считаем ее чрезвычайно необходимой. Мы будем продолжать вместе делать все, чтобы это не повторилось.

С какими еврейскими организациями вы поддерживаете отношения?

– У нас очень тесные и даже дружеские отношения со многими представителями еврейской общины Нидерландов, еврейскими фондами в стране, а также местными синагогами. Эти отношения были установлены задолго до Второй мировой войны. Мы продолжаем их развивать и укреплять и считаем иудеев полноправными партнерами, хотя их не так много сегодня в стране. В принципе, верующие сегодня – меньшинство в Нидерландах. Но мы самое большое религиозное меньшинство с 1,7 млн приверженцев.

Как в принципе относятся к евреям в Нидерландах сегодня?

– За те 75 лет, что прошли после окончания войны, мы были свидетелями больших поворотов в общественном мнении по отношению и к евреям, и к Израилю. Это было и в нашей стране, и в целом в Европе. После войны и вплоть до 70-х все были за Израиль и евреев. Затем произошел крутой разворот из-за палестинцев. Сегодня же мнение снова меняется: в Европе происходит все больше проеврейских акций, принимается все больше про-еврейских законов. Подавляющее большинство нидерландцев прекрасно знает, что любая форма ненависти, включая антисемитизм, незаконна.

Мы также вносим свой посильный вклад в просвещение населения. В целом отношение к евреям, конечно, сильно изменилось, причем в лучшую сторону. Мы говорим «нет» любой дискриминации и видим, что евреи везде приняты, синагоги работают и вопросы, которые невозможно было представить на повестке дня, скажем, лет пятьдесят назад, сегодня обсуждаются повсеместно.

Делается тоже немало. Например, Национальная железнодорожная компания (NS) выплатила компенсации потомкам узников лагерей. А муниципалитет Амстердама объявил, что вернет наследникам выживших все незаконно истребованные с них за время оккупации штрафы. Церковь принимала участие в этих решениях?

– Нет, мы не имеем к ним отношения, но полностью поддерживаем. Я тоже лично считаю, что такие поступки очень важны и создают хорошую репутацию, способствуют примирению и восстанавливают доверие.

В Нидерландах активно обсуждается идея возврата прежним владельцам, точнее их наследникам, украденных у них во время войны артефактов. Выигранных дел в судах еще нет, все попытки вернуть, например, полотно Кандинского из Городского музея Амстердама провалились. Но первые шаги сделаны, и они вызвали интерес в обществе. Как на ваш взгляд, стоит ли возвращать произведения искусства их наследникам или они должны остаться в музеях страны?

– Мы приветствуем обсуждение этих тем в открытую и призываем восстановить справедливость в отношении незаконно отнятых вещей. Еще недавно простая дискуссия на эту тему была невозможна! Сегодня многое изменилось. Но это все-таки не совсем наша территория, мы далеки от этих вопросов и больше заняты теологией и межконфессиональными отношениями с нашими коллегами и собратьями, в том числе с иудеями.

 Максим Брискер


 
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