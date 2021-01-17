А они говорят «божья роса» - посол Украины считает, что действия его страны не угрожают Днестру

Слова об обмелении Днестра из-за действий Украины названы «манипуляцией». Так считает посол Украины в Республике Молдова Марко Шевченко.

Он прокомментировал высказывания о том, что из-за строительства новых украинских ГЭС на Днестре река уже обмелела, а вскоре Кишинев вообще может остаться без пресной воды, передает портал noi.md.

– Это достаточно грубая манипуляция, которая базируется на эмоциях, а не на фактах. Еще в 2012 году правительства Украины и Молдовы подписали договор о сотрудничестве в области охраны и устойчивого развития бассейна реки Днестр. Тогда же была создана т.н. «Днестровская комиссия», главная задача которой – рациональное и экологически обоснованное использование водных и других природных ресурсов и экосистем бассейна реки Днестр.

В ее заседаниях участвуют также эксперты Программы развития ООН, Европейской экологической комиссии ООН, Делегации ЕС в Молдове, ОБСЕ и Глобального экологического фонда. Еще на первом заседании Комиссии международные эксперты представили предварительные результаты исследований влияния гидроэнергетики на реку Днестр. Они свидетельствуют о фактическом отсутствии негативного влияния Днестровского комплексного гидроузла на водность реки ниже по течению, четкую зависимость объемов воды на среднем участке реки (граница Украины и Молдовы) только от природных факторов, - сказал посол Украины в Молдове.

По его словам, эксперты подчеркивали положительную роль водохранилищ для минимизации последствий катастрофических паводков и возможности сезонного регулирования объемов воды ниже по течению Днестра для обеспечения нужд водоснабжения населения.

Шевченко напомнил, что в данное время Украина приостановила строительство новых очередей гидроэлектростанций до получения результатов полной экологической экспертизы.

– Ни Украина, ни Молдова сегодня не в силах остановить общее потепление климата. Но в наших силах – прекратить спекулировать на вопросах экологии и перекладывать вину на других. В наших силах – тщательно следить за соблюдением экологического законодательства, обеспечить рациональное использование существующих ресурсов, сначала уменьшить, а затем вообще не допускать загрязнения источников питьевой воды пестицидами и другими вредными веществами, строить и модернизировать очистные сооружения, увеличивать площадь зеленых насаждений, особенно вдоль рек и других водоемов. Только двигаясь таким путем, мы сможем сохранить и передать нашим детям и внукам Днестр – полный воды и жизни, - заявил посол Украины в Молдове.

Подготовил Михаил Генчу