Почему крик "Слава Украине!" и просьба к России открыть рынки для молдавских товаров - провокация

Кажется, президент Молдовы намеренно провоцирует Россию на резкие заявления. Майя Санду, требующая вывода российских миротворцев и солидаризирующаяся с бандеровской Украиной, рассчитывает договориться с Москвой об открытии рынков для молдавских товаров.

Об этом новый молдавский президент заявила в эфире телеканала «RTR Молдова». Очень интересная позиция у Майи Григорьевны, и заявления специфические.

То есть с одной стороны она говорит что Крым украинский и кричит "Слава Украине", с другой - требует от Москвы приглашения, чтобы обсудить открытие российских рынков для молдавских товаров.

Тот самый момент, где Санду кричит: Слава Украине!

Как это называется на языке "кукурузной дипломатии"?

Правильно.

Это называется провокация.

Санду провоцирует Россию на резкие заявления и недружественные действия.

И как только эти заявления прозвучат, она тут же, в обнимку с другом Зеленским, помчится на автобусе в вожделенный Брюссель с требованиями наказать (Россию), защитить (Молдову) и усилить санкционное давление на Москву.

Никак иначе интерпретировать поведение президентши не представляется возможным. Открыто давить на Приднестровье она не может - тракторные войска способны лишь газоны распахивать, да бюджет осваивать.

Поэтому пытается действовать хитростью. Но, к сожалению для неё, вся эта хитрость смоделирована на довольно примитивном уровне.

И от того выглядит нелепо.

@Смуглянка