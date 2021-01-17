Почему крик "Слава Украине!" и просьба к России открыть рынки для молдавских товаров - провокация

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Кажется, президент Молдовы намеренно провоцирует Россию на резкие заявления. Майя Санду, требующая вывода российских миротворцев и солидаризирующаяся с бандеровской Украиной, рассчитывает договориться с Москвой об открытии рынков для молдавских товаров.
Об этом новый молдавский президент заявила в эфире телеканала «RTR Молдова». Очень интересная позиция у Майи Григорьевны, и заявления специфические.
То есть с одной стороны она говорит что Крым украинский и кричит "Слава Украине", с другой - требует от Москвы приглашения, чтобы обсудить открытие российских рынков для молдавских товаров.
Тот самый момент, где Санду кричит: Слава Украине!
Как это называется на языке "кукурузной дипломатии"?
Правильно.
Это называется провокация.
Санду провоцирует Россию на резкие заявления и недружественные действия.
И как только эти заявления прозвучат, она тут же, в обнимку с другом Зеленским, помчится на автобусе в вожделенный Брюссель с требованиями наказать (Россию), защитить (Молдову) и усилить санкционное давление на Москву.
Никак иначе интерпретировать поведение президентши не представляется возможным. Открыто давить на Приднестровье она не может - тракторные войска способны лишь газоны распахивать, да бюджет осваивать.
Поэтому пытается действовать хитростью. Но, к сожалению для неё, вся эта хитрость смоделирована на довольно примитивном уровне.
И от того выглядит нелепо.
@Смуглянка
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