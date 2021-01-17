Как поступят со зданием филармонии - есть два варианта

Эксперты ещё не решили, что станется со зданием Национальной филармонии.

Так что, ока неясно, будет ли она отреставрирована или перестроена. Сейчас ведутся исследовательские работы, а администрация филармонии заявила о необходимости нового, оборудованного, меблированного здания с хорошей акустикой, передаёт агентство IPN.

– Пока рассматривается вариант сохранения прежнего здания с фасадными колоннами, рядом с которым нужно возвести новое здание. Эксперты ещё не сообщили, будет ли сохранена та стена, что выходит на улицу Варлаама. В зависимости от этого решения будет объявлен конкурс проектов. Если эта стена сохранится, значит, будет реконструкция, если нет – будет строительство основного здания с фундамента, - сообщила генеральный директор Национальной филармонии Светлана Бивол.

По ее словам, около 1,4 миллиона леев собраны на счетах Министерства финансов правительства и Национальной филармонии. На вывоз отходов и разрушенных фрагментов деньги выделило правительство.

Напомним, что здание филармонии за столько лет так и не было включено в список объектов, охраняемых государством.

Подготовил Михаил Генчу