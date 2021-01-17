Платить не надо: Как в Молдове получить бесплатные лекарства тем, кто лечится от коронавируса

Пациенты с легкой и средней формами COVID-19, которые лечатся в домашних условиях, получат компенсированные медикаменты.

В Молдове тот, кто болеет легкой и средней формами COVID-19, и при этом лечится дома, получит компенсированные лекарств из фондов обязательного медицинского страхования.

Решение о компенсации лекарств пациентам с COVID-19, которые лечатся на дому, было принято для обеспечения доступа населения к компенсированным препаратам, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Молдовы.

Поправки, внесенные в этой связи в некоторые совместные приказы Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальной кампании медицинского страхования, были опубликованы в «Официальном мониторе».

Препараты для амбулаторного лечения COVID-19 назначают семейные врачи. Эти лекарства будут компенсированы на 100% для детей до 18 лет и на 70% для взрослых. Граждане могут бесплатно пользоваться по крайней мере одним торговым наименованием лекарственного препарата под общим международным наименованием из тех, которые частично компенсируются фондами обязательного медицинского страхования.

Возмещаемые лекарства для лечения нового коронавируса в домашних условиях будут прописаны как застрахованным, так и незастрахованным лицам.

Пациентам с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 могут быть прописаны в общей сложности 21 общепринятое международное название препаратов в определенных дозах и формах.

Это некоторые лекарства для симптоматического лечения, а именно: антитромботические и антикоагулянты, лекарства, регулирующие кислотность желудочного сока (фамотидин), и бронходилататоры (салбутамол).

Также детям при необходимости будут назначены жаропонижающие и противовоспалительные препараты при фебрильном синдроме - парацетамол, ибупрофен; муколитики и отхаркивающие средства.

При этом, в зависимости от развития симптомов, пациентам с умеренными формами заболевания могут быть назначены антибактериальные препараты.

В 2020 году было запланировано около 655 миллионов леев на компенсированные лекарства.

Список лекарств можно найти у семейного врача, в аптеках, в Info CNAM (0 800 99999), а также на сайте CNAM.md в разделе «Компенсируемые лекарства».

Павел МУНТЯН