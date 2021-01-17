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Санду, оказывается, не против российской вакцины
17.01.2021

Власти Молдовы не смогут предоставить Приднестровью вакцину от коронавируса. Так Майя Санду в телеэфире расстроила население Левобережья.

По словам президента РМ, партию вакцины, которую пообещала Румыния, не привезут в Приднестровье, но не будут препятствовать вакцинации жителей непризнанной республики российским препаратом "Спутник V". 

– У нас есть такая идея - пригласить медработников с левого берега, если они захотят, вакцинироваться у нас. Однако мы не можем доставить вакцину на левый берег в связи с тем, что для этого не созданы условия", - цитирует Майю Санду ТАСС

По словам Санду, в Кишиневе не намерены препятствовать вакцинации жителей Приднестровья российской вакциной "Спутник V". 

Радости нет предела!

Подготовил Михаил Генчу


 
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