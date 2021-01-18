Неравнодушные люди собрали деньги и подарили почтальону велосипед

История тронула до слез. Ромео Мунтяну, 31-летний почтальон из Яловенского района, добросовестно трудится на своем посту уже три года. И в зной, и в жару он исправно разносит почту, хотя при двух образованиях, конечно же, мог бы надеяться и на более престижную работу. Вдобавок, до недавнего времени у него не было и транспортного средства - хотя бы элементарного велосипеда. Так и расхаживал Ромео, пешком, ни разу не побывав нигде за пределами Молдовы, шесть дней из семи в неделю. Лишь по воскресеньям он позволяет себе отдохнуть.

- В день прохожу не менее пяти километров, а когда много работы - все десять. Каждый день. Иногда, очень устаю, - рассказал Ромео в репортаже TV8.

Есть в нашей стране добрые люди - узнав о непростой работе молодого мужчины, некий мужчина из Яловен проникся к нему расположением и инициировал кампанию по сбору средств для покупки велосипеда почтальону. Сам Евгений Кристофан был удивлен тем, как много людей отозвались на его призыв:

- После объявления на Facebook люди начали слать деньги. И не только. Вот, два велосипеда пригнали. Еще приедут, из Англии шлют, - пояснил он.

Теперь велосипед получит не только Ромео, но и другие почтальоны района.